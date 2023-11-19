19 ноября 2023

Власти Нижневартовска сообщили дату открытия ледового городка

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок
Ледовый городок в Нижневартовске откроют 23 декабря Фото:

Власти Нижневартовска назвали дату открытия ледового городка на главной площади города. Официальный сайт администрации сообщил, что к открытию готовят развлекательную программу для детей.

«23 декабря в 15 часов на площади Нефтяников состоится открытие ледового городка. Перед гостями праздника будет разыграно представление „Новое приключение Буратино“ и организована работа игровых площадок», — сообщили власти Нижневартовска.

Игровые программы в ледовом городке запланированы и на новогодние каникулы. Учреждения культуры организуют развлекательные мероприятия 2, 4 и 6 января в 17 часов.

Ранее URA.RU писало, что администрация Нефтеюганска (ХМАО) построит семь ледовых городков. Власти потратят на это 18 млн рублей.

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Власти Нижневартовска назвали дату открытия ледового городка на главной площади города. Официальный сайт администрации сообщил, что к открытию готовят развлекательную программу для детей. «23 декабря в 15 часов на площади Нефтяников состоится открытие ледового городка. Перед гостями праздника будет разыграно представление „Новое приключение Буратино“ и организована работа игровых площадок», — сообщили власти Нижневартовска. Игровые программы в ледовом городке запланированы и на новогодние каникулы. Учреждения культуры организуют развлекательные мероприятия 2, 4 и 6 января в 17 часов. Ранее URA.RU писало, что администрация Нефтеюганска (ХМАО) построит семь ледовых городков. Власти потратят на это 18 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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