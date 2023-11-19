Власти Нижневартовска сообщили дату открытия ледового городка

Власти Нижневартовска назвали дату открытия ледового городка на главной площади города. Официальный сайт администрации сообщил, что к открытию готовят развлекательную программу для детей.
«23 декабря в 15 часов на площади Нефтяников состоится открытие ледового городка. Перед гостями праздника будет разыграно представление „Новое приключение Буратино“ и организована работа игровых площадок», — сообщили власти Нижневартовска.
Игровые программы в ледовом городке запланированы и на новогодние каникулы. Учреждения культуры организуют развлекательные мероприятия 2, 4 и 6 января в 17 часов.
Ранее URA.RU писало, что администрация Нефтеюганска (ХМАО) построит семь ледовых городков. Власти потратят на это 18 млн рублей.
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