В Тюмени выступит Елена Ваенга

20 ноября 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

Выступление артистки запланировано на 25 декабря Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени пройдет концерт исполнительницы Елены Ваенги. Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Афиша». Выступление артистки запланировано на 25 декабря. «Концерт Елены Ваенги в Тюмени. Она одинаково естественна, когда исполняет „Курю“ и „Королеву“, непосредственна и легка, когда поет „Цветы“ и очень трагична, когда со сцены звучит „Шопен“, „Остановка“ или „Белая Птица“. Эти искренние эмоции очень близки и понятны ее зрителям, а в строках песен они находят самих себя», — указано в афише мероприятия. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с концертом выступит певица Лолита. Выступление пройдет 25 марта.

В Тюмени пройдет концерт исполнительницы Елены Ваенги. Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Афиша». Выступление артистки запланировано на 25 декабря. «Концерт Елены Ваенги в Тюмени. Она одинаково естественна, когда исполняет „Курю“ и „Королеву“, непосредственна и легка, когда поет „Цветы“ и очень трагична, когда со сцены звучит „Шопен“, „Остановка“ или „Белая Птица“. Эти искренние эмоции очень близки и понятны ее зрителям, а в строках песен они находят самих себя», — указано в афише мероприятия. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с концертом выступит певица Лолита. Выступление пройдет 25 марта.