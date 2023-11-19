В Тюмени выступит Елена Ваенга

Выступление артистки запланировано на 25 декабря
В Тюмени пройдет концерт исполнительницы Елены Ваенги. Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Афиша». Выступление артистки запланировано на 25 декабря.
«Концерт Елены Ваенги в Тюмени. Она одинаково естественна, когда исполняет „Курю“ и „Королеву“, непосредственна и легка, когда поет „Цветы“ и очень трагична, когда со сцены звучит „Шопен“, „Остановка“ или „Белая Птица“. Эти искренние эмоции очень близки и понятны ее зрителям, а в строках песен они находят самих себя», — указано в афише мероприятия.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с концертом выступит певица Лолита. Выступление пройдет 25 марта.
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