19 ноября 2023

В Тюмени выступит Елена Ваенга

© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Ваенга. Екатеринбург, ваенга елена
Выступление артистки запланировано на 25 декабря Фото:

В Тюмени пройдет концерт исполнительницы Елены Ваенги. Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Афиша». Выступление артистки запланировано на 25 декабря.

«Концерт Елены Ваенги в Тюмени. Она одинаково естественна, когда исполняет „Курю“ и „Королеву“, непосредственна и легка, когда поет „Цветы“ и очень трагична, когда со сцены звучит „Шопен“, „Остановка“ или „Белая Птица“. Эти искренние эмоции очень близки и понятны ее зрителям, а в строках песен они находят самих себя», — указано в афише мероприятия.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с концертом выступит певица Лолита. Выступление пройдет 25 марта.

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В Тюмени пройдет концерт исполнительницы Елены Ваенги. Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Афиша». Выступление артистки запланировано на 25 декабря. «Концерт Елены Ваенги в Тюмени. Она одинаково естественна, когда исполняет „Курю“ и „Королеву“, непосредственна и легка, когда поет „Цветы“ и очень трагична, когда со сцены звучит „Шопен“, „Остановка“ или „Белая Птица“. Эти искренние эмоции очень близки и понятны ее зрителям, а в строках песен они находят самих себя», — указано в афише мероприятия. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с концертом выступит певица Лолита. Выступление пройдет 25 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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