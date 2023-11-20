Wildberries инвестирует миллиарды в экономику ХМАО

Wildberries построит в ХМАО крупный логистический центр за 6 миллиардов рублей

Комарова объявила о старте совместного инвестпроекта с Wildberries Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о старте совместного инвестпроекта с крупным российским маркетплейсом Wildberries. Глава компании Татьяна Бакальчук прибыла на экономический форум в Ханты-Мансийске ради подписания соглашения о сотрудничестве. Маркетплейс будет продвигать товары местных производителей, а в Югре откроется крупный логистический центр, сообщила руководитель Wildberries.

«Для наращивания производительности в округе созданны территории с особыми режимами. Продолжаем развивать современную транспортно-логистическую инфраструктуру для инвестиционных проектов. Возвращаясь к логистической структуре, упомяну о проекте, который мы сейчас совместно с компанией Wildberries разрабатываем. Татьяна Владимировна здесь, завтра мы подпишем соглашение», — отметила губернатор. После Бакальчук раскрыла, что предметом инвестсоглашения станет строительство логистического комплекса.

Бакальчук уточнила, что площадь комплекса составит 105 тысяч квадратных метров, а общий объем инвестиций — порядка шести миллиардов рублей. Количество рабочих мест, непосредственно занятых на складском комплексе, составит порядка 5000 человек. Руководитель маркетплейса сообщила, что сейчас именно такие корпорации становятся драйверами новой экономики — экономики предложения, тем самым работая на клиентоориентированность и увеличивая спрос. «Сейчас ближайший центр к вам находится в Екатеринбурге. Мы пообщались с предпринимателями, и все они довольны, что им не придется отгружать товары так далеко», — добавила Бакальчук.

Ранее URA.RU писало об инвестициях Wildberries в экономику Тюменской области. На строительство подобного логистического центра в Тюмени Бакальчук планирует потратить восемь миллиардов рублей.