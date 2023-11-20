РФ жестко отреагировала на закрытие границ Финляндией

Россия выразила протест в связи с решением Финляндии закрыть наиболее активные КПП на границе. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ. Там отметили, что решение о закрытии было принято без консультации с Россией.
«Принятое Финляндией решение под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежища на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков является однозначно провокационным и явно идет в русле попыток еще более обострить наши отношения. Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран», — сообщается на сайте МИДа.
Ранее власти Финляндии закрыли часть пограничных постов на границе с Россией. Позже они объявили о планах полностью закрыть границу с РФ.
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