РФ жестко отреагировала на закрытие границ Финляндией

Россия опротестовала решение Финляндии о закрытии КПП на границе
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Власти Финляндии объявили о планах полностью закрыть границу с РФ Фото:

Россия выразила протест в связи с решением Финляндии закрыть наиболее активные КПП на границе. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ. Там отметили, что решение о закрытии было принято без консультации с Россией.

«Принятое Финляндией решение под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежища на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков является однозначно провокационным и явно идет в русле попыток еще более обострить наши отношения. Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран», — сообщается на сайте МИДа.

Ранее власти Финляндии закрыли часть пограничных постов на границе с Россией. Позже они объявили о планах полностью закрыть границу с РФ.

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Россия выразила протест в связи с решением Финляндии закрыть наиболее активные КПП на границе. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ. Там отметили, что решение о закрытии было принято без консультации с Россией. «Принятое Финляндией решение под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежища на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков является однозначно провокационным и явно идет в русле попыток еще более обострить наши отношения. Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран», — сообщается на сайте МИДа. Ранее власти Финляндии закрыли часть пограничных постов на границе с Россией. Позже они объявили о планах полностью закрыть границу с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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