РФ жестко отреагировала на закрытие границ Финляндией

Россия опротестовала решение Финляндии о закрытии КПП на границе

20 ноября 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Власти Финляндии объявили о планах полностью закрыть границу с РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия выразила протест в связи с решением Финляндии закрыть наиболее активные КПП на границе. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ. Там отметили, что решение о закрытии было принято без консультации с Россией. «Принятое Финляндией решение под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежища на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков является однозначно провокационным и явно идет в русле попыток еще более обострить наши отношения. Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран», — сообщается на сайте МИДа. Ранее власти Финляндии закрыли часть пограничных постов на границе с Россией. Позже они объявили о планах полностью закрыть границу с РФ.

Россия выразила протест в связи с решением Финляндии закрыть наиболее активные КПП на границе. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ. Там отметили, что решение о закрытии было принято без консультации с Россией. «Принятое Финляндией решение под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежища на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков является однозначно провокационным и явно идет в русле попыток еще более обострить наши отношения. Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран», — сообщается на сайте МИДа. Ранее власти Финляндии закрыли часть пограничных постов на границе с Россией. Позже они объявили о планах полностью закрыть границу с РФ.