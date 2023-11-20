США выделят Украине военную помощь на один день боев

США выделят Украине дополнительные 100 миллионов долларов

20 ноября 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

США пообещали предоставить Украине боеприпасы для средств ПВО Фото: Sgt. Alexandra Shea / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные штаты Америки выделят Украине дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов, включая боеприпасы для артиллерии и средств ПВО. Об этом заявил глава Пентагона Остин Ллойд. При этом в сентябре 2023 года тогда еще действующий министр обороны Украины Алексей Резник сообщал, что лишь один день боев обходится Киеву в 100 миллионов долларов. «Сегодня я объявил об очередном выделении 100 миллионов долларов. Президент США предоставит дополнительные артиллерийские и боеприпасы, дополнительные перехватчики для противовоздушной обороны, а также некоторое количество танкового оружия», — сообщил Ллойд на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В сентябре 2023 года Резник заявлял, что Украина ежедневно тратит на боевые действия против России 100 миллионов долларов. В этот же день министр обороны подал в отставку на фоне коррупционных скандалов. США значительно сократили военную помощь Украине после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что возможности США финансировать Киев сокращаются с каждым днем.

Соединенные штаты Америки выделят Украине дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов, включая боеприпасы для артиллерии и средств ПВО. Об этом заявил глава Пентагона Остин Ллойд. При этом в сентябре 2023 года тогда еще действующий министр обороны Украины Алексей Резник сообщал, что лишь один день боев обходится Киеву в 100 миллионов долларов. «Сегодня я объявил об очередном выделении 100 миллионов долларов. Президент США предоставит дополнительные артиллерийские и боеприпасы, дополнительные перехватчики для противовоздушной обороны, а также некоторое количество танкового оружия», — сообщил Ллойд на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В сентябре 2023 года Резник заявлял, что Украина ежедневно тратит на боевые действия против России 100 миллионов долларов. В этот же день министр обороны подал в отставку на фоне коррупционных скандалов. США значительно сократили военную помощь Украине после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что возможности США финансировать Киев сокращаются с каждым днем.