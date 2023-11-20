Три человека погибли при массовом отравлении наркотиками в Астрахани

Три человека погибли при отравлении метадоном в Астрахани. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В результате отравления наркотиками трое погибли. Среди погибших — 29-летний парень и две 19-летние девушки», — передает информацию источника РЕН-ТВ.
В Астрахани задержаны иностранные граждане, которых подозревают в распространении синтетических наркотиков в регионе. Предположительно, из-за этих веществ отравились более 20 человек. Пострадавшие находятся в больнице.
Обновлено в 00:01 21 ноября: Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минздрав Астраханской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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