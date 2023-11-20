Происшествия Криминал Три человека погибли при массовом отравлении наркотиками в Астрахани 20 ноября 2023 в 23:32 Размер текста - 17 + Среди погибших — 29-летний парень и две 19-летние девушки, отметил источник Фото: Анна Майорова © URA.RU Три человека погибли при отравлении метадоном в Астрахани. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В результате отравления наркотиками трое погибли. Среди погибших — 29-летний парень и две 19-летние девушки», — передает информацию источника РЕН-ТВ. В Астрахани задержаны иностранные граждане, которых подозревают в распространении синтетических наркотиков в регионе. Предположительно, из-за этих веществ отравились более 20 человек. Пострадавшие находятся в больнице. Обновлено в 00:01 21 ноября: Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минздрав Астраханской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Три человека погибли при отравлении метадоном в Астрахани. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В результате отравления наркотиками трое погибли. Среди погибших — 29-летний парень и две 19-летние девушки», — передает информацию источника РЕН-ТВ. В Астрахани задержаны иностранные граждане, которых подозревают в распространении синтетических наркотиков в регионе. Предположительно, из-за этих веществ отравились более 20 человек. Пострадавшие находятся в больнице. Обновлено в 00:01 21 ноября: Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минздрав Астраханской области. На момент публикации новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям