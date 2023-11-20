20 ноября 2023

Три человека погибли при массовом отравлении наркотиками в Астрахани

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, подстанция, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, подстанция скорой медицинской помощи, скорая помошь
Среди погибших — 29-летний парень и две 19-летние девушки, отметил источник Фото:

Три человека погибли при отравлении метадоном в Астрахани. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В результате отравления наркотиками трое погибли. Среди погибших — 29-летний парень и две 19-летние девушки», — передает информацию источника РЕН-ТВ.

В Астрахани задержаны иностранные граждане, которых подозревают в распространении синтетических наркотиков в регионе. Предположительно, из-за этих веществ отравились более 20 человек. Пострадавшие находятся в больнице.

Обновлено в 00:01 21 ноября: Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минздрав Астраханской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Три человека погибли при отравлении метадоном в Астрахани. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В результате отравления наркотиками трое погибли. Среди погибших — 29-летний парень и две 19-летние девушки», — передает информацию источника РЕН-ТВ. В Астрахани задержаны иностранные граждане, которых подозревают в распространении синтетических наркотиков в регионе. Предположительно, из-за этих веществ отравились более 20 человек. Пострадавшие находятся в больнице. Обновлено в 00:01 21 ноября: Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минздрав Астраханской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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