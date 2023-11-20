Военврач Давыдов заявил о колоссальном прорыве медицинской службы в период СВО

21 ноября 2023 в 03:36 Размер текста - 17 +

Российским медикам удается возвратить в строй 98% раненых, заявил военврач Давыдов Фото: Илья Московец © URA.RU Российские военные медики в период специальной военной операции (СВО) значительно улучшили практики лечения раненных бойцов. Об этом сообщил начальник главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко Денис Давыдов. «Есть ряд технологий, применение которых на поле боя еще лет 10—15 назад мы не могли представить, а сегодня это практика военных медиков. В первую очередь это протезирование основных функций организма — сердца, легких — непосредственно на линии боевого соприкосновения. Эта методика называется экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО)», — передают слова Давыдова «Известия». По словам начальника военного госпиталя, когда-то повреждения сердца и легких приводили к смерти, а сейчас чуть ли не в окопе врачи могут обеспечить работу жизненных функций организма. Он также дополнил, что госпитальная летальность сейчас не превышает 0,45%. Удается возвратить в строй 98% раненых бойцов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что военные медики в зоне СВО и в госпиталях работают профессионально и самоотверженно. Эти качества помогают им успешно лечить военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести, передает MK.RU . По словам журналистов, в основном медики на передовой делают перевязки солдатам в бронеавтомобиле на ходу. Врач-хирург Сергей Кучиц рассказал, что медики прилагают все усилия, которые иногда находятся за гранью, чтобы провести сложные операции в полевых условиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военные медики в период специальной военной операции (СВО) значительно улучшили практики лечения раненных бойцов. Об этом сообщил начальник главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко Денис Давыдов. «Есть ряд технологий, применение которых на поле боя еще лет 10—15 назад мы не могли представить, а сегодня это практика военных медиков. В первую очередь это протезирование основных функций организма — сердца, легких — непосредственно на линии боевого соприкосновения. Эта методика называется экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО)», — передают слова Давыдова «Известия». По словам начальника военного госпиталя, когда-то повреждения сердца и легких приводили к смерти, а сейчас чуть ли не в окопе врачи могут обеспечить работу жизненных функций организма. Он также дополнил, что госпитальная летальность сейчас не превышает 0,45%. Удается возвратить в строй 98% раненых бойцов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что военные медики в зоне СВО и в госпиталях работают профессионально и самоотверженно. Эти качества помогают им успешно лечить военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести, передает MK.RU. По словам журналистов, в основном медики на передовой делают перевязки солдатам в бронеавтомобиле на ходу. Врач-хирург Сергей Кучиц рассказал, что медики прилагают все усилия, которые иногда находятся за гранью, чтобы провести сложные операции в полевых условиях.