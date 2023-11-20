В войне Израиля погибло рекордное число журналистов

21 ноября 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

Военные Израиля искали палестинских журналистов по геометкам на съемочной аппаратуре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Военные Израиля убили 59 журналистов из Палестины, десятки были ранены. Это самый большой показатель смертности сотрудников СМИ в современной истории, следует из заявления организации по защите прав человека Euro-Med Human Rights Monitor (EMHRM). «Израильские военные убили 59 палестинских журналистов, еще десятки были ранены <…> Они отслеживали местоположение жертв по геометкам на съемочной аппаратуре. Это самый высоким показатель гибели журналистов в войнах или конфликтах в современной истории», — говорится в сообщении . Все пострадавшие работали в медиагруппах, действующих в секторе Газа. В организации отметили, что Израиль ограничил работу спутниковых каналов на атакуемых территориях. EMHRM назвала нападение на журналистов преступлением, согласно уголовному праву. Под обстрелом Израиля 13 октября погиб один журналист Reuters, шестеро пострадали, сообщает RT . В момент прилета снаряда он вел прямую трансляцию на границе Ливана и Израиля.

Военные Израиля убили 59 журналистов из Палестины, десятки были ранены. Это самый большой показатель смертности сотрудников СМИ в современной истории, следует из заявления организации по защите прав человека Euro-Med Human Rights Monitor (EMHRM). «Израильские военные убили 59 палестинских журналистов, еще десятки были ранены <…> Они отслеживали местоположение жертв по геометкам на съемочной аппаратуре. Это самый высоким показатель гибели журналистов в войнах или конфликтах в современной истории», — говорится в сообщении. Все пострадавшие работали в медиагруппах, действующих в секторе Газа. В организации отметили, что Израиль ограничил работу спутниковых каналов на атакуемых территориях. EMHRM назвала нападение на журналистов преступлением, согласно уголовному праву. Под обстрелом Израиля 13 октября погиб один журналист Reuters, шестеро пострадали, сообщает RT. В момент прилета снаряда он вел прямую трансляцию на границе Ливана и Израиля.