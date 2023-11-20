20 ноября 2023

Российских автомобилистов предупредили о новом штрафе с 1 декабря

Адвокат Чугурян: с 1 декабря в РФ будут штрафовать за езду на летней резине
© Служба новостей «URA.RU»
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Шиномонтаж. Тюмень , шины, шиномантаж
С 1 декабря 2023 года будут штрафовать водителей, которые ездят на резине неподходящей сезону Фото:

С 1 декабря 2023 года россиян будут штрафовать за езду на летней резине зимой. Штраф за нарушение — 500 рублей. Мера предусмотрена постановлением правительства, вступившему в силу с 1 сентября 2023 года, сообщил адвокат Татевик Чугурян.

«Неисправностью признается установка шин с шипами противоскольжения, применяемых в летний период (июнь, июль, август), а также не установка зимних шин в зимний период (декабрь, январь, февраль)», — заявил Татевик Чугурян изданию «Лента.ру». Он отметил, что езда на неподходящей сезону резине будет приравниваться к управлению неисправным транспортным средством.

Адвокат подчеркнул, что в КоАП РФ нет прямого указания на обязанность автовладельцев менять шины. Однако в Основных положениях по допуску автомобиля к эксплуатации и обязанностях по безопасности дорожного движения теперь эти требования закреплены.

В начале ноября URA.RU публиковало изменения, которые ожидают водителей в ближайшее время. Одно из них — водители смогут зарегистрировать новоприобретенный автомобиль в ГИБДД без предъявления полиса ОСАГО.

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С 1 декабря 2023 года россиян будут штрафовать за езду на летней резине зимой. Штраф за нарушение — 500 рублей. Мера предусмотрена постановлением правительства, вступившему в силу с 1 сентября 2023 года, сообщил адвокат Татевик Чугурян. «Неисправностью признается установка шин с шипами противоскольжения, применяемых в летний период (июнь, июль, август), а также не установка зимних шин в зимний период (декабрь, январь, февраль)», — заявил Татевик Чугурян изданию «Лента.ру». Он отметил, что езда на неподходящей сезону резине будет приравниваться к управлению неисправным транспортным средством. Адвокат подчеркнул, что в КоАП РФ нет прямого указания на обязанность автовладельцев менять шины. Однако в Основных положениях по допуску автомобиля к эксплуатации и обязанностях по безопасности дорожного движения теперь эти требования закреплены. В начале ноября URA.RU публиковало изменения, которые ожидают водителей в ближайшее время. Одно из них — водители смогут зарегистрировать новоприобретенный автомобиль в ГИБДД без предъявления полиса ОСАГО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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