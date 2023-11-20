Российских автомобилистов предупредили о новом штрафе с 1 декабря

Адвокат Чугурян: с 1 декабря в РФ будут штрафовать за езду на летней резине

21 ноября 2023 в 04:22 Размер текста - 17 +

С 1 декабря 2023 года будут штрафовать водителей, которые ездят на резине неподходящей сезону Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 1 декабря 2023 года россиян будут штрафовать за езду на летней резине зимой. Штраф за нарушение — 500 рублей. Мера предусмотрена постановлением правительства, вступившему в силу с 1 сентября 2023 года, сообщил адвокат Татевик Чугурян. «Неисправностью признается установка шин с шипами противоскольжения, применяемых в летний период (июнь, июль, август), а также не установка зимних шин в зимний период (декабрь, январь, февраль)», — заявил Татевик Чугурян изданию «Лента.ру». Он отметил, что езда на неподходящей сезону резине будет приравниваться к управлению неисправным транспортным средством. Адвокат подчеркнул, что в КоАП РФ нет прямого указания на обязанность автовладельцев менять шины. Однако в Основных положениях по допуску автомобиля к эксплуатации и обязанностях по безопасности дорожного движения теперь эти требования закреплены. В начале ноября URA.RU публиковало изменения, которые ожидают водителей в ближайшее время. Одно из них — водители смогут зарегистрировать новоприобретенный автомобиль в ГИБДД без предъявления полиса ОСАГО.

С 1 декабря 2023 года россиян будут штрафовать за езду на летней резине зимой. Штраф за нарушение — 500 рублей. Мера предусмотрена постановлением правительства, вступившему в силу с 1 сентября 2023 года, сообщил адвокат Татевик Чугурян. «Неисправностью признается установка шин с шипами противоскольжения, применяемых в летний период (июнь, июль, август), а также не установка зимних шин в зимний период (декабрь, январь, февраль)», — заявил Татевик Чугурян изданию «Лента.ру». Он отметил, что езда на неподходящей сезону резине будет приравниваться к управлению неисправным транспортным средством. Адвокат подчеркнул, что в КоАП РФ нет прямого указания на обязанность автовладельцев менять шины. Однако в Основных положениях по допуску автомобиля к эксплуатации и обязанностях по безопасности дорожного движения теперь эти требования закреплены. В начале ноября URA.RU публиковало изменения, которые ожидают водителей в ближайшее время. Одно из них — водители смогут зарегистрировать новоприобретенный автомобиль в ГИБДД без предъявления полиса ОСАГО.