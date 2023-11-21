Зеленский заявил о самой большой ошибке военных

Зеленский назвал большой ошибкой военных заниматься политикой

21 ноября 2023 в 06:40 Размер текста - 17 +

Военные, занимаясь политикой, уделяют меньше времени развитию армии, считает Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самой большой ошибкой военных является занятие политикой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что в таком случае военные перестают заниматься своими прямыми обязанностями и больше времени уделяют карьере. «Если военный решил заниматься политикой, то пусть он так и делает, но тогда он не может заниматься военными действиями. Если ведешь бои, при этом думая о том, что завтра уйдешь в политику или баллотируешься на выборах, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный, сделав, как я считаю, большую ошибку», — заявил Владимир Зеленский газете The Sun. На Украине в последнее время обсуждают конфликт между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Напряженные отношения между ними возникли после того, как Залужный в интервью журналу The Economist заявил о тупиковой ситуации при контрнаступлении. После этого СМИ начали писать о расколе между ним и Зеленским. Украинская пресса заговорила о возможном участии Залужного в выборах президента Украины в 2024 году.

Самой большой ошибкой военных является занятие политикой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что в таком случае военные перестают заниматься своими прямыми обязанностями и больше времени уделяют карьере. «Если военный решил заниматься политикой, то пусть он так и делает, но тогда он не может заниматься военными действиями. Если ведешь бои, при этом думая о том, что завтра уйдешь в политику или баллотируешься на выборах, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный, сделав, как я считаю, большую ошибку», — заявил Владимир Зеленский газете The Sun. На Украине в последнее время обсуждают конфликт между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Напряженные отношения между ними возникли после того, как Залужный в интервью журналу The Economist заявил о тупиковой ситуации при контрнаступлении. После этого СМИ начали писать о расколе между ним и Зеленским. Украинская пресса заговорила о возможном участии Залужного в выборах президента Украины в 2024 году.