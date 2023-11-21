Зеленский заявил о самой большой ошибке военных

Зеленский назвал большой ошибкой военных заниматься политикой
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Военные, занимаясь политикой, уделяют меньше времени развитию армии, считает Владимир Зеленский Фото:
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Самой большой ошибкой военных является занятие политикой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что в таком случае военные перестают заниматься своими прямыми обязанностями и больше времени уделяют карьере.

«Если военный решил заниматься политикой, то пусть он так и делает, но тогда он не может заниматься военными действиями. Если ведешь бои, при этом думая о том, что завтра уйдешь в политику или баллотируешься на выборах, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный, сделав, как я считаю, большую ошибку», — заявил Владимир Зеленский газете The Sun.

На Украине в последнее время обсуждают конфликт между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Напряженные отношения между ними возникли после того, как Залужный в интервью журналу The Economist заявил о тупиковой ситуации при контрнаступлении. После этого СМИ начали писать о расколе между ним и Зеленским. Украинская пресса заговорила о возможном участии Залужного в выборах президента Украины в 2024 году.

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Самой большой ошибкой военных является занятие политикой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что в таком случае военные перестают заниматься своими прямыми обязанностями и больше времени уделяют карьере. «Если военный решил заниматься политикой, то пусть он так и делает, но тогда он не может заниматься военными действиями. Если ведешь бои, при этом думая о том, что завтра уйдешь в политику или баллотируешься на выборах, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный, сделав, как я считаю, большую ошибку», — заявил Владимир Зеленский газете The Sun. На Украине в последнее время обсуждают конфликт между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Напряженные отношения между ними возникли после того, как Залужный в интервью журналу The Economist заявил о тупиковой ситуации при контрнаступлении. После этого СМИ начали писать о расколе между ним и Зеленским. Украинская пресса заговорила о возможном участии Залужного в выборах президента Украины в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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