Зеленский: Россия будет идти вперед до тех пор, пока США и Китай ее не остановят

21 ноября 2023 в 08:16 Размер текста - 17 +

Лишь общие усилия США и Китая могут остановить Россию, заявил Владимир Зеленский Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия будет продолжать военные операции и наступательные действия на протяжении длительного времени. Только общий призыв со стороны США и Китая может остановить Москву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Наступать Россия продолжит до того момента, пока США и Китай совместно не призовут ее вывести свои войска с украинской территории», — передает слова Зеленского газета The Sun на своем youtube-канале. Президент считает, что настанет момент, когда Пекин и Вашингтон начнут оказывать давление на Россию и она задумается о прекращении боевых действий. Также Зеленский призвал западные страны активнее поставлять Украине необходимое вооружение и военную технику. Он выразил готовность взять оружие в кредит, если некоторые из стран-союзников Киева больше не желают передавать его бесплатно.

Россия будет продолжать военные операции и наступательные действия на протяжении длительного времени. Только общий призыв со стороны США и Китая может остановить Москву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Наступать Россия продолжит до того момента, пока США и Китай совместно не призовут ее вывести свои войска с украинской территории», — передает слова Зеленского газета The Sun на своем youtube-канале. Президент считает, что настанет момент, когда Пекин и Вашингтон начнут оказывать давление на Россию и она задумается о прекращении боевых действий. Также Зеленский призвал западные страны активнее поставлять Украине необходимое вооружение и военную технику. Он выразил готовность взять оружие в кредит, если некоторые из стран-союзников Киева больше не желают передавать его бесплатно.