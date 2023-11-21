Зеленский: Россия будет идти вперед до тех пор, пока США и Китай ее не остановят

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Лишь общие усилия США и Китая могут остановить Россию, заявил Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия будет продолжать военные операции и наступательные действия на протяжении длительного времени. Только общий призыв со стороны США и Китая может остановить Москву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наступать Россия продолжит до того момента, пока США и Китай совместно не призовут ее вывести свои войска с украинской территории», — передает слова Зеленского газета The Sun на своем youtube-канале. Президент считает, что настанет момент, когда Пекин и Вашингтон начнут оказывать давление на Россию и она задумается о прекращении боевых действий.

Также Зеленский призвал западные страны активнее поставлять Украине необходимое вооружение и военную технику. Он выразил готовность взять оружие в кредит, если некоторые из стран-союзников Киева больше не желают передавать его бесплатно.

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Россия будет продолжать военные операции и наступательные действия на протяжении длительного времени. Только общий призыв со стороны США и Китая может остановить Москву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Наступать Россия продолжит до того момента, пока США и Китай совместно не призовут ее вывести свои войска с украинской территории», — передает слова Зеленского газета The Sun на своем youtube-канале. Президент считает, что настанет момент, когда Пекин и Вашингтон начнут оказывать давление на Россию и она задумается о прекращении боевых действий. Также Зеленский призвал западные страны активнее поставлять Украине необходимое вооружение и военную технику. Он выразил готовность взять оружие в кредит, если некоторые из стран-союзников Киева больше не желают передавать его бесплатно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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