Экс-премьер Украины оценил конкурентов Зеленского на выборах президента

Экс-премьер Украины Азаров: на Украине нет кандидатов на пост президента
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8 съезд СР. Москва, азаров николай, съезд
Все главные решения на Украине принимаются в США, заявил Николай Азаров Фото:

Ни у одного из упоминаемых в СМИ кандидатов на пост президента Украины нет необходимых качеств, чтобы быть главой государства. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Я не вижу реальных кандидатур», — передает слова Азарова радио Sputnik. Он добавил, что управление Украиной сейчас осуществляют американцы, и действующий президент Украины Владимир Зеленский не обладает необходимыми качествами для руководителя государства.

Он утверждает, что стратегические решения, включая военный конфликт с Россией, принимаются американской стороной, а Зеленский и другие кандидаты не играют реальной роли в этих вопросах. Азаров также выразил сожаление о трагическом развитии ситуации на Украине.

Считается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать серьезным соперником для действующего украинского лидера Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах. В случае участия Залужного в выборах, победа Зеленского будет под большим вопросом. Существуют мнения, что между Залужным и Зеленским имеются некоторые недопонимания в контексте украинского контрнаступления.

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Ни у одного из упоминаемых в СМИ кандидатов на пост президента Украины нет необходимых качеств, чтобы быть главой государства. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. «Я не вижу реальных кандидатур», — передает слова Азарова радио Sputnik. Он добавил, что управление Украиной сейчас осуществляют американцы, и действующий президент Украины Владимир Зеленский не обладает необходимыми качествами для руководителя государства. Он утверждает, что стратегические решения, включая военный конфликт с Россией, принимаются американской стороной, а Зеленский и другие кандидаты не играют реальной роли в этих вопросах. Азаров также выразил сожаление о трагическом развитии ситуации на Украине. Считается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать серьезным соперником для действующего украинского лидера Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах. В случае участия Залужного в выборах, победа Зеленского будет под большим вопросом. Существуют мнения, что между Залужным и Зеленским имеются некоторые недопонимания в контексте украинского контрнаступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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