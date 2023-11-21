Экс-премьер Украины оценил конкурентов Зеленского на выборах президента

Экс-премьер Украины Азаров: на Украине нет кандидатов на пост президента

21 ноября 2023 в 08:57 Размер текста - 17 +

Все главные решения на Украине принимаются в США, заявил Николай Азаров Фото: Владимир Андреев Ни у одного из упоминаемых в СМИ кандидатов на пост президента Украины нет необходимых качеств, чтобы быть главой государства. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. «Я не вижу реальных кандидатур», — передает слова Азарова радио Sputnik . Он добавил, что управление Украиной сейчас осуществляют американцы, и действующий президент Украины Владимир Зеленский не обладает необходимыми качествами для руководителя государства. Он утверждает, что стратегические решения, включая военный конфликт с Россией, принимаются американской стороной, а Зеленский и другие кандидаты не играют реальной роли в этих вопросах. Азаров также выразил сожаление о трагическом развитии ситуации на Украине. Считается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать серьезным соперником для действующего украинского лидера Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах. В случае участия Залужного в выборах, победа Зеленского будет под большим вопросом. Существуют мнения, что между Залужным и Зеленским имеются некоторые недопонимания в контексте украинского контрнаступления.

Ни у одного из упоминаемых в СМИ кандидатов на пост президента Украины нет необходимых качеств, чтобы быть главой государства. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. «Я не вижу реальных кандидатур», — передает слова Азарова радио Sputnik. Он добавил, что управление Украиной сейчас осуществляют американцы, и действующий президент Украины Владимир Зеленский не обладает необходимыми качествами для руководителя государства. Он утверждает, что стратегические решения, включая военный конфликт с Россией, принимаются американской стороной, а Зеленский и другие кандидаты не играют реальной роли в этих вопросах. Азаров также выразил сожаление о трагическом развитии ситуации на Украине. Считается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать серьезным соперником для действующего украинского лидера Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах. В случае участия Залужного в выборах, победа Зеленского будет под большим вопросом. Существуют мнения, что между Залужным и Зеленским имеются некоторые недопонимания в контексте украинского контрнаступления.