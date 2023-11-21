Как назначение нового президента Аргентины отразится на России

Профессор Хейфец: назначение Милея несильно отразится на российской экономике

21 ноября 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

Хавьер Милей может отойти от своих прежних экстремистских заявлений, считает Борис Мартынов Фото: Agustin Marcarian/AP/TASS Назначение нового президента Аргентины Хавьера Милея незначительно повлияет на российскую экономику, поскольку объем торговли между странами на данный момент невысок. Об этом высказался профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. Новость по теме Что известно о новом президенте Аргентины «Объем торговли Аргентины с Россией сегодня гораздо меньше, чем был раньше. Раньше Аргентина была в первой тройке наших торговых партнеров в Латинской Америке, а сейчас она входит в «пятерку» или даже в «десятку», — сказал Хейфец изданию «Ридус». Он добавил, что это связано с кризисом в Аргентине. Говоря о внешнеполитической программе Милея, эксперт заявил, что новый президент будет опираться на внешние обстоятельства. Заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов в свою очередь заявил, что новый лидер Аргентины может отойти от своих прежних экстремистских заявлений. Он напомнил, что бывший президент Бразилии Жаир Болсонару также выступал с проамериканскими заявлениями, однако впоследствии начал прислушиваться к другому мнению людей. Милей одержал победу в президентских выборах Аргентины, набрав 55,95% голосов избирателей. Политик выступает за то, чтобы Аргентина во внешней политике ориентировалась на США. Кроме того, он заявлял, что Аргентина не будет вступать в БРИКС, куда она была приглашена с 1 января 2024 года, и не намерен работать с Россией. Президент РФ Владимир Путин поздравил нового аргентинского главу с назначением на пост. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Назначение нового президента Аргентины Хавьера Милея незначительно повлияет на российскую экономику, поскольку объем торговли между странами на данный момент невысок. Об этом высказался профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. «Объем торговли Аргентины с Россией сегодня гораздо меньше, чем был раньше. Раньше Аргентина была в первой тройке наших торговых партнеров в Латинской Америке, а сейчас она входит в «пятерку» или даже в «десятку», — сказал Хейфец изданию «Ридус». Он добавил, что это связано с кризисом в Аргентине. Говоря о внешнеполитической программе Милея, эксперт заявил, что новый президент будет опираться на внешние обстоятельства. Заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов в свою очередь заявил, что новый лидер Аргентины может отойти от своих прежних экстремистских заявлений. Он напомнил, что бывший президент Бразилии Жаир Болсонару также выступал с проамериканскими заявлениями, однако впоследствии начал прислушиваться к другому мнению людей. Милей одержал победу в президентских выборах Аргентины, набрав 55,95% голосов избирателей. Политик выступает за то, чтобы Аргентина во внешней политике ориентировалась на США. Кроме того, он заявлял, что Аргентина не будет вступать в БРИКС, куда она была приглашена с 1 января 2024 года, и не намерен работать с Россией. Президент РФ Владимир Путин поздравил нового аргентинского главу с назначением на пост.