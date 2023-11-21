Глава Минобороны Германии приехал на Украину ради Зеленского

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, stock, Борис Писториус
Борис Писториус планирует провести встречу с Владимиром Зеленским Фото:

Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус совершил неофициальную поездку на Украину, чтобы провести встречу с главой государства Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine.

«Писториус прибыл в Киев поездом во вторник утром. На оставшуюся часть дня запланированы переговоры с Зеленским», — говорится в материале газеты. Там добавили, что запланированная программа также включает переговоры с украинским министром обороны Рустемом Умеровым.

Борис Писториус совершил уже второй визит в Киев с момента своего назначения. Предыдущий визит состоялся в феврале. Также во второй раз с начала конфликта министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев в понедельник.

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Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус совершил неофициальную поездку на Украину, чтобы провести встречу с главой государства Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine. «Писториус прибыл в Киев поездом во вторник утром. На оставшуюся часть дня запланированы переговоры с Зеленским», — говорится в материале газеты. Там добавили, что запланированная программа также включает переговоры с украинским министром обороны Рустемом Умеровым. Борис Писториус совершил уже второй визит в Киев с момента своего назначения. Предыдущий визит состоялся в феврале. Также во второй раз с начала конфликта министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев в понедельник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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