Глава Минобороны Германии приехал на Украину ради Зеленского

21 ноября 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

Борис Писториус планирует провести встречу с Владимиром Зеленским Фото: Официальный сайт президента Украины Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус совершил неофициальную поездку на Украину, чтобы провести встречу с главой государства Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine. «Писториус прибыл в Киев поездом во вторник утром. На оставшуюся часть дня запланированы переговоры с Зеленским», — говорится в материале газеты. Там добавили, что запланированная программа также включает переговоры с украинским министром обороны Рустемом Умеровым. Борис Писториус совершил уже второй визит в Киев с момента своего назначения. Предыдущий визит состоялся в феврале. Также во второй раз с начала конфликта министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев в понедельник.

Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус совершил неофициальную поездку на Украину, чтобы провести встречу с главой государства Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine. «Писториус прибыл в Киев поездом во вторник утром. На оставшуюся часть дня запланированы переговоры с Зеленским», — говорится в материале газеты. Там добавили, что запланированная программа также включает переговоры с украинским министром обороны Рустемом Умеровым. Борис Писториус совершил уже второй визит в Киев с момента своего назначения. Предыдущий визит состоялся в феврале. Также во второй раз с начала конфликта министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев в понедельник.