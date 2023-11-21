Глава ФНС анонсировал сроки упрощенных налоговых вычетов за лечение и образование

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает упрощенные процедуры для получения налоговых вычетов на лечение, образование и спорт. Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров.
«Ведомство сейчас работает над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение», — передает слова Егорова РБК. Он добавил, что уже удалось автоматизировать инвестиционные и имущественные вычеты, что позволило упростить процесс и ускорить его. Егоров отметил, что в 2024 году планируется протестировать и апробировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении и фитнесе.
Предоставление социальных вычетов в упрощенном порядке планируется начать с 2025 года. На данный момент сроки возврата денег по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) уже сокращены, а по налогу на добавленную стоимость (НДС) более 80% суммы возвращают в течение месяца, заключил Егоров.
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