Глава ФНС анонсировал сроки упрощенных налоговых вычетов за лечение и образование

Глава ФНС: упрощенные налоговые вычеты начнут предоставлять с 2025 года
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Глава ФНС Даниил Егоров в Торгово-Промышленной палате России. Москва, егоров даниил
Предоставление социальных вычетов планируется начать с 2025 года, заявил Даниил Егоров Фото:

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает упрощенные процедуры для получения налоговых вычетов на лечение, образование и спорт. Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

«Ведомство сейчас работает над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение», — передает слова Егорова РБК. Он добавил, что уже удалось автоматизировать инвестиционные и имущественные вычеты, что позволило упростить процесс и ускорить его. Егоров отметил, что в 2024 году планируется протестировать и апробировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении и фитнесе.

Предоставление социальных вычетов в упрощенном порядке планируется начать с 2025 года. На данный момент сроки возврата денег по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) уже сокращены, а по налогу на добавленную стоимость (НДС) более 80% суммы возвращают в течение месяца, заключил Егоров.

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Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает упрощенные процедуры для получения налоговых вычетов на лечение, образование и спорт. Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров. «Ведомство сейчас работает над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение», — передает слова Егорова РБК. Он добавил, что уже удалось автоматизировать инвестиционные и имущественные вычеты, что позволило упростить процесс и ускорить его. Егоров отметил, что в 2024 году планируется протестировать и апробировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении и фитнесе. Предоставление социальных вычетов в упрощенном порядке планируется начать с 2025 года. На данный момент сроки возврата денег по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) уже сокращены, а по налогу на добавленную стоимость (НДС) более 80% суммы возвращают в течение месяца, заключил Егоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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