Глава ФНС анонсировал сроки упрощенных налоговых вычетов за лечение и образование

Глава ФНС: упрощенные налоговые вычеты начнут предоставлять с 2025 года

21 ноября 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

Предоставление социальных вычетов планируется начать с 2025 года, заявил Даниил Егоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает упрощенные процедуры для получения налоговых вычетов на лечение, образование и спорт. Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров. «Ведомство сейчас работает над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение», — передает слова Егорова РБК. Он добавил, что уже удалось автоматизировать инвестиционные и имущественные вычеты, что позволило упростить процесс и ускорить его. Егоров отметил, что в 2024 году планируется протестировать и апробировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении и фитнесе. Предоставление социальных вычетов в упрощенном порядке планируется начать с 2025 года. На данный момент сроки возврата денег по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) уже сокращены, а по налогу на добавленную стоимость (НДС) более 80% суммы возвращают в течение месяца, заключил Егоров.

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает упрощенные процедуры для получения налоговых вычетов на лечение, образование и спорт. Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров. «Ведомство сейчас работает над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение», — передает слова Егорова РБК. Он добавил, что уже удалось автоматизировать инвестиционные и имущественные вычеты, что позволило упростить процесс и ускорить его. Егоров отметил, что в 2024 году планируется протестировать и апробировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении и фитнесе. Предоставление социальных вычетов в упрощенном порядке планируется начать с 2025 года. На данный момент сроки возврата денег по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) уже сокращены, а по налогу на добавленную стоимость (НДС) более 80% суммы возвращают в течение месяца, заключил Егоров.