В Шадринске закончили ремонт исторической усадьбы (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Шадринске Курганской области закончили ремонтировать исторический объект — усадьбу Курдюковых. Ранее из-за срыва ремонта был уволен начальник комитета городского хозяйства администрации Шадринска Денис Нестеров. Об окончании ремонта сообщила руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи в своем telegram-канале.

«Продолжаем работу по восстановлению памятников истории и архитектуры по всему региону. Так, в Шадринске завершили ремонтные работы по усадьбе Курдюковых, построенной в начале 20 века. В порядок приведена кирпичная кладка, завершено устройство крыши и водосточной системы», — указано в посте канала «Оксана Куташи».

Сообщается, что во время ремонта восстановили декоративные элементы, а также покрасили фасад и ворота. На восстановление усадьбы курганские власти потратили более одного миллиона рублей. Куташи пишет, что в Шадринске приводят в порядок шесть исторических объектов.

Ранее URA.RU писало, что из-за проблем с ремонтом памятников свой пост покинул начальник комитета городского хозяйства мэрии Шадринска Денис Нестеров. Отмечается, что по его вине срывался ремонт шести исторических объектов. Среди них: усадьба нотариуса Дмитрия Ардашева (ул. Ленина, 94), дом купца Александра Ночвина (ул. Ленина, 102), здание благородного собрания на перекрестке улиц Комсомольской и Ленина, дом с магазином купеческой семьи Юкляевских (ул. Ленина, 122), дом, относившийся к Верх-Теченскому монастырю (ул. Розы Люксембург, 6) и ворота (ул. Розы Люксембург, 2).

В Шадринске закончили ремонт исторический памятник — усадьбу Курдюковых Фото: telegram-канал «Оксаны Куташи»