20 ноября 2023

В Екатеринбурге повар получил 17 лет за убийство двухлетней падчерицы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения полицейским после гибели задержанного при перевозке. Нижний Тагил, решетка, подсудимый, срок, суд, клетка, онучин максим
Большакова признали виновным в том, что он задушил ребенка Фото:

В Екатеринбурге 25-летнего повара Романа Большакова, который задушил двухлетнюю падчерицу, отправили в колонию на 17 лет. Об этом из зала Свердловского областного суда сообщил корреспондент URA.RU.

На прениях сторона обвинения просила назначить ему 18 лет лишения свободы. «Приговор суда — 17 лет строгого режима. Его признали виновным по статье об убийстве малолетней», — рассказал журналист агентства. На предыдущем заседании Большаков свою вину признал лишь частично. Он не согласился с тем, что умышленно убил девочку, и отказался давать показания.

Мама мужчины — Елена Большакова — на одном из заседаний рассказывала, что ее сын всегда был спокойным, уравновешенным и не совершал импульсивных поступков. Он отучился в техникуме на повара и успел поработать в нескольких заведениях общепита.

Трагедия случилась 13 мая в Березовском. Большаков остался с дочкой своей сожительницы, которая ушла на работу. Девочка плакала — это мешало мужчине проводить досуг. Он решил ее успокоить: закрыл ей рот, нос и стал удерживать ее, пока та не перестала дышать. Психиатрическая экспертиза показала, что Большаков отдавал себе отчет в том, что делает.

Роман Большаков вину признал частично
Роман Большаков вину признал частично
Фото:

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В Екатеринбурге 25-летнего повара Романа Большакова, который задушил двухлетнюю падчерицу, отправили в колонию на 17 лет. Об этом из зала Свердловского областного суда сообщил корреспондент URA.RU. На прениях сторона обвинения просила назначить ему 18 лет лишения свободы. «Приговор суда — 17 лет строгого режима. Его признали виновным по статье об убийстве малолетней», — рассказал журналист агентства. На предыдущем заседании Большаков свою вину признал лишь частично. Он не согласился с тем, что умышленно убил девочку, и отказался давать показания. Мама мужчины — Елена Большакова — на одном из заседаний рассказывала, что ее сын всегда был спокойным, уравновешенным и не совершал импульсивных поступков. Он отучился в техникуме на повара и успел поработать в нескольких заведениях общепита. Трагедия случилась 13 мая в Березовском. Большаков остался с дочкой своей сожительницы, которая ушла на работу. Девочка плакала — это мешало мужчине проводить досуг. Он решил ее успокоить: закрыл ей рот, нос и стал удерживать ее, пока та не перестала дышать. Психиатрическая экспертиза показала, что Большаков отдавал себе отчет в том, что делает.
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© Служба новостей «URA.RU»
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