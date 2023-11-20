В ХМАО осудят организатора подпольного казино

21 ноября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Злоумышленники заработали на казино больше 16 миллионов рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижневартовске передали в суд дело организатора подпольного казино. Следователи считают, что вместе с подельниками югорчанин подбирал помещения и устраивал нелегальные азартные игры. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного Следкома. «В период с декабря 2021 года по май 2022 года обвиняемый, действуя в составе преступной группы из восьми участников, организовывал и проводил азартные игры в нежилых помещениях, расположенных на территории города Нижневартовска», — говорится в сообщении. Сейчас следователи собрали доказательства и передали дело в суд. Подозреваемые нанимали персонал для работы в казино и искали игроков. Злоумышленники заработали больше 16 миллионов рублей. Сейчас на имущество обвиняемых наложили арест. Ранее URA.RU рассказывало, что полиция закрыла игорное заведение в Пыть-Яхе. Тогда силовики провели обыск и изъяли системные блоки, сотовые телефоны, деньги и документы.

В Нижневартовске передали в суд дело организатора подпольного казино. Следователи считают, что вместе с подельниками югорчанин подбирал помещения и устраивал нелегальные азартные игры. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного Следкома. «В период с декабря 2021 года по май 2022 года обвиняемый, действуя в составе преступной группы из восьми участников, организовывал и проводил азартные игры в нежилых помещениях, расположенных на территории города Нижневартовска», — говорится в сообщении. Сейчас следователи собрали доказательства и передали дело в суд. Подозреваемые нанимали персонал для работы в казино и искали игроков. Злоумышленники заработали больше 16 миллионов рублей. Сейчас на имущество обвиняемых наложили арест. Ранее URA.RU рассказывало, что полиция закрыла игорное заведение в Пыть-Яхе. Тогда силовики провели обыск и изъяли системные блоки, сотовые телефоны, деньги и документы.