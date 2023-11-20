20 ноября 2023

В ХМАО осудят организатора подпольного казино

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечеринка в честь дня рождения центра красноречия Ксении Телешовой. Екатеринбург, казино, игра, фишка, азартные, ставка
Злоумышленники заработали на казино больше 16 миллионов рублей Фото:

В Нижневартовске передали в суд дело организатора подпольного казино. Следователи считают, что вместе с подельниками югорчанин подбирал помещения и устраивал нелегальные азартные игры. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного Следкома.

«В период с декабря 2021 года по май 2022 года обвиняемый, действуя в составе преступной группы из восьми участников, организовывал и проводил азартные игры в нежилых помещениях, расположенных на территории города Нижневартовска», — говорится в сообщении. Сейчас следователи собрали доказательства и передали дело в суд.

Подозреваемые нанимали персонал для работы в казино и искали игроков. Злоумышленники заработали больше 16 миллионов рублей. Сейчас на имущество обвиняемых наложили арест.

Ранее URA.RU рассказывало, что полиция закрыла игорное заведение в Пыть-Яхе. Тогда силовики провели обыск и изъяли системные блоки, сотовые телефоны, деньги и документы.

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В Нижневартовске передали в суд дело организатора подпольного казино. Следователи считают, что вместе с подельниками югорчанин подбирал помещения и устраивал нелегальные азартные игры. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного Следкома. «В период с декабря 2021 года по май 2022 года обвиняемый, действуя в составе преступной группы из восьми участников, организовывал и проводил азартные игры в нежилых помещениях, расположенных на территории города Нижневартовска», — говорится в сообщении. Сейчас следователи собрали доказательства и передали дело в суд. Подозреваемые нанимали персонал для работы в казино и искали игроков. Злоумышленники заработали больше 16 миллионов рублей. Сейчас на имущество обвиняемых наложили арест. Ранее URA.RU рассказывало, что полиция закрыла игорное заведение в Пыть-Яхе. Тогда силовики провели обыск и изъяли системные блоки, сотовые телефоны, деньги и документы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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