На пермской трассе образовалась пробка из грузовиков. Видео

21 ноября 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Из-за непогоды грузовики не могут заехать в горку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Кунгур — Пермь образовалась огромная пробка из фур в сторону Перми. Кадрами затора с URA.RU поделился очевидец. Движение на трассе парализовано из-за непогоды. «Пробка перед Кунгуром в сторону Перми. Фуры не могут заехать в гору», — рассказал очевидец. На кадрах видно, что практически все машины вставшие на трассе — грузовики. URA.RU также рассказывало сегодня утром о девятибалльных пробках в региональной столице. Из-за обильного снегопада на некоторых улицах образовались сильные заторы. Ранее синоптики предупреждали пермяков о сильных снегопадах и гололедице, которые пришли в край 21 ноября.

На трассе Кунгур — Пермь образовалась огромная пробка из фур в сторону Перми. Кадрами затора с URA.RU поделился очевидец. Движение на трассе парализовано из-за непогоды. «Пробка перед Кунгуром в сторону Перми. Фуры не могут заехать в гору», — рассказал очевидец. На кадрах видно, что практически все машины вставшие на трассе — грузовики. URA.RU также рассказывало сегодня утром о девятибалльных пробках в региональной столице. Из-за обильного снегопада на некоторых улицах образовались сильные заторы. Ранее синоптики предупреждали пермяков о сильных снегопадах и гололедице, которые пришли в край 21 ноября.