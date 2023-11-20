20 ноября 2023

На пермской трассе образовалась пробка из грузовиков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Чеховского моста. Курган, пробка, фура, грузовик, самосвал, кузов, трасса, дорога, галкинский мост, чеховский мост, галкинский переезд
Из-за непогоды грузовики не могут заехать в горку Фото:

На трассе Кунгур — Пермь образовалась огромная пробка из фур в сторону Перми. Кадрами затора с URA.RU поделился очевидец. Движение на трассе парализовано из-за непогоды.

«Пробка перед Кунгуром в сторону Перми. Фуры не могут заехать в гору», — рассказал очевидец. На кадрах видно, что практически все машины вставшие на трассе — грузовики.

URA.RU также рассказывало сегодня утром о девятибалльных пробках в региональной столице. Из-за обильного снегопада на некоторых улицах образовались сильные заторы. Ранее синоптики предупреждали пермяков о сильных снегопадах и гололедице, которые пришли в край 21 ноября.

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На трассе Кунгур — Пермь образовалась огромная пробка из фур в сторону Перми. Кадрами затора с URA.RU поделился очевидец. Движение на трассе парализовано из-за непогоды. «Пробка перед Кунгуром в сторону Перми. Фуры не могут заехать в гору», — рассказал очевидец. На кадрах видно, что практически все машины вставшие на трассе — грузовики. URA.RU также рассказывало сегодня утром о девятибалльных пробках в региональной столице. Из-за обильного снегопада на некоторых улицах образовались сильные заторы. Ранее синоптики предупреждали пермяков о сильных снегопадах и гололедице, которые пришли в край 21 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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