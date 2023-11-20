Из-за непогоды грузовики не могут заехать в горку
На трассе Кунгур — Пермь образовалась огромная пробка из фур в сторону Перми. Кадрами затора с URA.RU поделился очевидец. Движение на трассе парализовано из-за непогоды.
«Пробка перед Кунгуром в сторону Перми. Фуры не могут заехать в гору», — рассказал очевидец. На кадрах видно, что практически все машины вставшие на трассе — грузовики.
URA.RU также рассказывало сегодня утром о девятибалльных пробках в региональной столице. Из-за обильного снегопада на некоторых улицах образовались сильные заторы. Ранее синоптики предупреждали пермяков о сильных снегопадах и гололедице, которые пришли в край 21 ноября.
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