Курганский губернатор Шумков оценил работу налоговиков

Губернатор Шумков поздравил курганцев с Днем налогового работника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, которые отмечается 21 ноября. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Курганской области.

«Благодаря вашей кропотливой добросовестной работе с налогоплательщиками обеспечивается своевременное пополнение бюджетов всех уровней. Во всем, что появляется нового, красивого и нужного, есть ваше участие», — указано в посте канала «Курганская область официально».

Шумков сообщил, что налоговики помогают государству вкладывать средства из бюджета в строительство школ, культурных объектов, а также в развитие социальной сферы. Отмечается, что за счет данных денег власти могут помогать в благоустройстве парво и строительстве новых медицинских объектов. Ранее URA.RU писало, что

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков поздравлял жителей с Днем полиции. К поздравлению присоединялись мэр Кургана Елена Ситникова и председатель областной думы Дмитрий Фролов.