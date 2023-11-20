20 ноября 2023

Курганский губернатор Шумков оценил работу налоговиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
Губернатор Шумков поздравил курганцев с Днем налогового работника Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, которые отмечается 21 ноября. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Курганской области.

«Благодаря вашей кропотливой добросовестной работе с налогоплательщиками обеспечивается своевременное пополнение бюджетов всех уровней. Во всем, что появляется нового, красивого и нужного, есть ваше участие», — указано в посте канала «Курганская область официально».

Шумков сообщил, что налоговики помогают государству вкладывать средства из бюджета в строительство школ, культурных объектов, а также в развитие социальной сферы. Отмечается, что за счет данных денег власти могут помогать в благоустройстве парво и строительстве новых медицинских объектов. Ранее URA.RU писало, что

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков поздравлял жителей с Днем полиции. К поздравлению присоединялись мэр Кургана Елена Ситникова и председатель областной думы Дмитрий Фролов.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, которые отмечается 21 ноября. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Курганской области. «Благодаря вашей кропотливой добросовестной работе с налогоплательщиками обеспечивается своевременное пополнение бюджетов всех уровней. Во всем, что появляется нового, красивого и нужного, есть ваше участие», — указано в посте канала «Курганская область официально». Шумков сообщил, что налоговики помогают государству вкладывать средства из бюджета в строительство школ, культурных объектов, а также в развитие социальной сферы. Отмечается, что за счет данных денег власти могут помогать в благоустройстве парво и строительстве новых медицинских объектов. Ранее URA.RU писало, что Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков поздравлял жителей с Днем полиции. К поздравлению присоединялись мэр Кургана Елена Ситникова и председатель областной думы Дмитрий Фролов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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