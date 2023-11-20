Поезд Деда Мороза в Пермь ведет машинист Поезда Победы пермяк-танкист Завьялов

21 ноября 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

В Перми поезд Деда мороза пробудет до 20:30 Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермский край прибыл поезд Деда Мороза. Утром он побывал в Верещагино и направляется в столицу региона. Ведет состав пермяк — ветеран войны в Афганистане, танкист Андрей Завьялов. Он ежегодно также водит Поезд Победы, рассказали в содружестве пермских организаций ветеранов боевых действий. «Поезд Деда Мороза приведет паровоз, в экипаже машинистов которого наш земляк, ветеран войны в Афганистане Андрей Завьялов из поселка Уральский Нытвенского округа», — говорится в сообществе «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте». Ранее Завьялов рассказывал и показывал, как готовит Поезд Победы к 9 мая. Машинисту, который служил в Афганистане танкистом, в этом году исполнилось 55 лет. Поезд Деда Мороза на станцию Пермь-II прибудет в 13:30. Обладатели билета зайдут внутрь состава, а остальных будут развлекать на перроне. Вечером поезд отправится в Чусовой и далее по маршруту.

В Пермский край прибыл поезд Деда Мороза. Утром он побывал в Верещагино и направляется в столицу региона. Ведет состав пермяк — ветеран войны в Афганистане, танкист Андрей Завьялов. Он ежегодно также водит Поезд Победы, рассказали в содружестве пермских организаций ветеранов боевых действий. «Поезд Деда Мороза приведет паровоз, в экипаже машинистов которого наш земляк, ветеран войны в Афганистане Андрей Завьялов из поселка Уральский Нытвенского округа», — говорится в сообществе «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте». Ранее Завьялов рассказывал и показывал, как готовит Поезд Победы к 9 мая. Машинисту, который служил в Афганистане танкистом, в этом году исполнилось 55 лет. Поезд Деда Мороза на станцию Пермь-II прибудет в 13:30. Обладатели билета зайдут внутрь состава, а остальных будут развлекать на перроне. Вечером поезд отправится в Чусовой и далее по маршруту.