20 ноября 2023

Поезд Деда Мороза в Пермь ведет машинист Поезда Победы пермяк-танкист Завьялов

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Деда Мороза. Пермь, паровоз, поезд деда мороза, ретро поезд, пермь 2
В Перми поезд Деда мороза пробудет до 20:30 Фото:

В Пермский край прибыл поезд Деда Мороза. Утром он побывал в Верещагино и направляется в столицу региона. Ведет состав пермяк — ветеран войны в Афганистане, танкист Андрей Завьялов. Он ежегодно также водит Поезд Победы, рассказали в содружестве пермских организаций ветеранов боевых действий.

«Поезд Деда Мороза приведет паровоз, в экипаже машинистов которого наш земляк, ветеран войны в Афганистане Андрей Завьялов из поселка Уральский Нытвенского округа», — говорится в сообществе «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте». Ранее Завьялов рассказывал и показывал, как готовит Поезд Победы к 9 мая. Машинисту, который служил в Афганистане танкистом, в этом году исполнилось 55 лет.

Поезд Деда Мороза на станцию Пермь-II прибудет в 13:30. Обладатели билета зайдут внутрь состава, а остальных будут развлекать на перроне. Вечером поезд отправится в Чусовой и далее по маршруту.

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В Пермский край прибыл поезд Деда Мороза. Утром он побывал в Верещагино и направляется в столицу региона. Ведет состав пермяк — ветеран войны в Афганистане, танкист Андрей Завьялов. Он ежегодно также водит Поезд Победы, рассказали в содружестве пермских организаций ветеранов боевых действий. «Поезд Деда Мороза приведет паровоз, в экипаже машинистов которого наш земляк, ветеран войны в Афганистане Андрей Завьялов из поселка Уральский Нытвенского округа», — говорится в сообществе «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте». Ранее Завьялов рассказывал и показывал, как готовит Поезд Победы к 9 мая. Машинисту, который служил в Афганистане танкистом, в этом году исполнилось 55 лет. Поезд Деда Мороза на станцию Пермь-II прибудет в 13:30. Обладатели билета зайдут внутрь состава, а остальных будут развлекать на перроне. Вечером поезд отправится в Чусовой и далее по маршруту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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