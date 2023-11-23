Мэрия Кургана выкупила у застройщика жилье на месте бывшего тубдиспансера

Власти Кургана выкупили у застройщика квартиры за 185,6 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана выкупила у компании «Стандарт» около сотни квартир в домах, построенных на месте бывшего здания противотуберкулезного диспансера по улице Омская, 60. На эти цели было потрачено более 185 миллионов рублей. Информация о проведенных аукционах размещена на сайте госзакупок. Новые квартиры будут переданы переселенцам из аварийного жилья.

«Объект закупки: приобретение (поставка) объекта долевого строительства (жилого помещения) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Курган. Контракты заключены с компанией ООО „Специализированный застройщик ‚Стандарт‘“ на общую сумму 185,6 миллиона рублей», — говорится в аукционной документации. Заказчиком выступил департамент ЖКХ администрации Кургана.

По данным мэрии Кургана, в двух пятиэтажных домах по адресу Омская, 60 будет расположено 180 квартир. Половина из них предназначена для граждан, переселяющихся из ветхого жилья. Передать квартиры планируют в декабре 2023 года.