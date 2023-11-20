Новый курганский комплекс сможет найти угнанные машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый автоматический пункт весового контроля на шоссе Тюнина в Кургане сможет идентифицировать машины, находящиеся в розыске. Об этом URA.RU сообщила компания «Ростелеком», построившая комплекс.

«Цифровой дорожный контролер может распознавать регистрационные знаки транспорта. [Есть] возможность идентификации разыскиваемых транспортных средств», — рассказали в компании. Такую функцию пункта можно подключить при помощи дополнительных модулей.

Комплекс, построенный на курганском шоссе, определяет различные габариты автомобилей на протяжении 200 метров. «Комплекс весогабаритного контроля состоит из дорожных датчиков, лазерных сканеров, камер фотовидеофиксации, вычислительного модуля и информационных табло. <…> Все устройства соответствуют установленным стандартам, нормам и параметрам, а значит готовы к эксплуатации», — сообщил директор по прикладным проектам филиала «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях Александр Каменских.

Комплекс работает в режиме 24/7. Все оборудование российского производства, заметили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане готовится к открытию четвертый пункт весового контроля. Запущенные в сентябре комплексы за полтора месяца работы выявили более 400 нарушений на сумму свыше 133 миллионов. Деньги должны пойти в бюджет области.

Новый комплекс АПВГК сможет опознать машины в розыске фото: Филиал компании «Ростелеком» по Тюменской и Челябинской областям