Мэр Перми похвастался победой города над Екатеринбургом

Пермь заняла второе место среди городов-миллионников по индексу качества жизни

21 ноября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин рад новостям (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермь заняла второе место среди городов-миллионников по индексу качества жизни. Рейтинг составила корпорация ВЭБ.РФ, а глава Перми Эдуард Соснин отметил, что город обошел соседний Екатеринбург и немного уступил Казани. «Пермь по качеству жизни заняла второе место среди городов-милионников. Наш город был оценен выше Екатеринбурга, Уфы и Нижнего Новгорода, уступив немного лишь Казани», — поделился Соснин в Telegram. На сайте рейтинга говорится, что в него были включены 218 городов России. Пермь заняла второе место в кластере «Космополиты», набрав 96,99%. 100% у лидера — Казани. Екатеринбург набрал 95,6%. Больше всего Пермь набрала баллов по характеристикам «Благоустройство» (70.48) и «Доход и работа» (62.79).

Пермь заняла второе место среди городов-миллионников по индексу качества жизни. Рейтинг составила корпорация ВЭБ.РФ, а глава Перми Эдуард Соснин отметил, что город обошел соседний Екатеринбург и немного уступил Казани. «Пермь по качеству жизни заняла второе место среди городов-милионников. Наш город был оценен выше Екатеринбурга, Уфы и Нижнего Новгорода, уступив немного лишь Казани», — поделился Соснин в Telegram. На сайте рейтинга говорится, что в него были включены 218 городов России. Пермь заняла второе место в кластере «Космополиты», набрав 96,99%. 100% у лидера — Казани. Екатеринбург набрал 95,6%. Больше всего Пермь набрала баллов по характеристикам «Благоустройство» (70.48) и «Доход и работа» (62.79).