Мэр Перми похвастался победой города над Екатеринбургом

Пермь заняла второе место среди городов-миллионников по индексу качества жизни
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День знаний. 1 сентября в школе Точка. Пермь, соснин эдуард
Эдуард Соснин рад новостям (архивное фото) Фото:

Пермь заняла второе место среди городов-миллионников по индексу качества жизни. Рейтинг составила корпорация ВЭБ.РФ, а глава Перми Эдуард Соснин отметил, что город обошел соседний Екатеринбург и немного уступил Казани.

«Пермь по качеству жизни заняла второе место среди городов-милионников. Наш город был оценен выше Екатеринбурга, Уфы и Нижнего Новгорода, уступив немного лишь Казани», — поделился Соснин в Telegram.

На сайте рейтинга говорится, что в него были включены 218 городов России. Пермь заняла второе место в кластере «Космополиты», набрав 96,99%. 100% у лидера — Казани. Екатеринбург набрал 95,6%. Больше всего Пермь набрала баллов по характеристикам «Благоустройство» (70.48) и «Доход и работа» (62.79).

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Пермь заняла второе место среди городов-миллионников по индексу качества жизни. Рейтинг составила корпорация ВЭБ.РФ, а глава Перми Эдуард Соснин отметил, что город обошел соседний Екатеринбург и немного уступил Казани. «Пермь по качеству жизни заняла второе место среди городов-милионников. Наш город был оценен выше Екатеринбурга, Уфы и Нижнего Новгорода, уступив немного лишь Казани», — поделился Соснин в Telegram. На сайте рейтинга говорится, что в него были включены 218 городов России. Пермь заняла второе место в кластере «Космополиты», набрав 96,99%. 100% у лидера — Казани. Екатеринбург набрал 95,6%. Больше всего Пермь набрала баллов по характеристикам «Благоустройство» (70.48) и «Доход и работа» (62.79).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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