Челябинскую область накрывают метели. Видео

На хребте Уреньга начались метели

21 ноября 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Синоптики предупреждали о мощном антициклоне, который принесет обильные осадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На хребте Уреньга в Челябинской области начались метели, некоторые большегрузы не могут преодолеть скользские подъемы. Видео надвигающейся непогоды сделали очевидцы. «Подъем в Уреньгу. Не чищено, лед. Пошел снег», — говорится в telegram-канале «Трасса М5 Уфа-Челябинск». Ранее синоптики предупреждали о мощном антициклоне, который принесет в регион фронт обильных осадков. На 21 ноября метеорологи обещали метели и гололед. Будут идти дожди, переходящие в мокрый снег, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

На хребте Уреньга в Челябинской области начались метели, некоторые большегрузы не могут преодолеть скользские подъемы. Видео надвигающейся непогоды сделали очевидцы. «Подъем в Уреньгу. Не чищено, лед. Пошел снег», — говорится в telegram-канале «Трасса М5 Уфа-Челябинск». Ранее синоптики предупреждали о мощном антициклоне, который принесет в регион фронт обильных осадков. На 21 ноября метеорологи обещали метели и гололед. Будут идти дожди, переходящие в мокрый снег, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.