20 ноября 2023

Челябинскую область накрывают метели. Видео

На хребте Уреньга начались метели
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Синоптики предупреждали о мощном антициклоне, который принесет обильные осадки Фото:

На хребте Уреньга в Челябинской области начались метели, некоторые большегрузы не могут преодолеть скользские подъемы. Видео надвигающейся непогоды сделали очевидцы.

«Подъем в Уреньгу. Не чищено, лед. Пошел снег», — говорится в telegram-канале «Трасса М5 Уфа-Челябинск».

Ранее синоптики предупреждали о мощном антициклоне, который принесет в регион фронт обильных осадков. На 21 ноября метеорологи обещали метели и гололед. Будут идти дожди, переходящие в мокрый снег, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На хребте Уреньга в Челябинской области начались метели, некоторые большегрузы не могут преодолеть скользские подъемы. Видео надвигающейся непогоды сделали очевидцы. «Подъем в Уреньгу. Не чищено, лед. Пошел снег», — говорится в telegram-канале «Трасса М5 Уфа-Челябинск». Ранее синоптики предупреждали о мощном антициклоне, который принесет в регион фронт обильных осадков. На 21 ноября метеорологи обещали метели и гололед. Будут идти дожди, переходящие в мокрый снег, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...