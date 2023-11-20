Синоптики предупреждали о мощном антициклоне, который принесет обильные осадки
На хребте Уреньга в Челябинской области начались метели, некоторые большегрузы не могут преодолеть скользские подъемы. Видео надвигающейся непогоды сделали очевидцы.
«Подъем в Уреньгу. Не чищено, лед. Пошел снег», — говорится в telegram-канале «Трасса М5 Уфа-Челябинск».
Ранее синоптики предупреждали о мощном антициклоне, который принесет в регион фронт обильных осадков. На 21 ноября метеорологи обещали метели и гололед. Будут идти дожди, переходящие в мокрый снег, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
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