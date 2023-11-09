Реконструкция сетей на улице Коли Мяготина стала возможна при поддержке правительства региона и губернатора (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работы на улице Коли Мяготина в Кургане по реконструкции сетей водоснабжения и канализации близятся к завершению. Об этом написала администрация города Кургана на сайте. Ранее курганцы жаловались на пробки, которые образовывались из-за перерытых дорог в центре города.

«Благодаря полученному АО „Водный Союз“ льготному кредиту федерального фонда содействия реформированию ЖКХ, поддержке правительства региона и губернатора Курганской области удалось выполнить реконструкцию сетей водоснабжения и канализации. Сейчас работы подходят к завершению», — сообщила мэрия города на своем сайте.

По данным мэрии, работы по замене сетей водоотведения завершены на протяжении всей ремонтируемой улицы — от улицы Пролетарской до улицы Невежина. Как пишет администрация, проложить осталось около 150 метров труб холодного водоснабжения. Работы ведутся в районе улицы Сухе-Батора в сторону улицы Невежина.

Укладку дорожного полотна рабочие выполняют на нескольких участках: от улицы Рихарда Зорге в сторону улицы Тобольной и от улицы 1 Мая в сторону улицы Сухе-Батора. На одних участках укладывают щебень, на других — песчаное основание и уплотняют грунт. После этих работ, как пишет мэрия, подрядчиком будет проведено благоустройство проезжей части в пределах раскопки.

Ранее URA.RU писало, что глава Кургана сообщила о завершении работ на участке улицы Мяготина на пересечении улицы Зорге. Там, на перекрестке, уложили нижний слой асфальта. Так мэрия отреагировала после пары случаев, когда автобусы курганского городского транспорта застряли в щебне на перекрестке Мяготина — Зорге.

За исполнением реконструкции инженерных сетей на улице Коли Мяготина следит департамент жилищно-коммунального хозяйства Фото: администрация города Кургана

На некоторых участках улицы Мяготина укладывают песок Фото: администрация города Кургана

На некоторых участках дороги укладывают щебенку Фото: администрация города Кургана

Работы на улице Коли Мяготина близятся к завершению Фото: администрация города Кургана