Работы на улице Коли Мяготина в Кургане по реконструкции сетей водоснабжения и канализации близятся к завершению. Об этом написала администрация города Кургана на сайте. Ранее курганцы жаловались на пробки, которые образовывались из-за перерытых дорог в центре города.
«Благодаря полученному АО „Водный Союз“ льготному кредиту федерального фонда содействия реформированию ЖКХ, поддержке правительства региона и губернатора Курганской области удалось выполнить реконструкцию сетей водоснабжения и канализации. Сейчас работы подходят к завершению», — сообщила мэрия города на своем сайте.
По данным мэрии, работы по замене сетей водоотведения завершены на протяжении всей ремонтируемой улицы — от улицы Пролетарской до улицы Невежина. Как пишет администрация, проложить осталось около 150 метров труб холодного водоснабжения. Работы ведутся в районе улицы Сухе-Батора в сторону улицы Невежина.
Укладку дорожного полотна рабочие выполняют на нескольких участках: от улицы Рихарда Зорге в сторону улицы Тобольной и от улицы 1 Мая в сторону улицы Сухе-Батора. На одних участках укладывают щебень, на других — песчаное основание и уплотняют грунт. После этих работ, как пишет мэрия, подрядчиком будет проведено благоустройство проезжей части в пределах раскопки.
Ранее URA.RU писало, что глава Кургана сообщила о завершении работ на участке улицы Мяготина на пересечении улицы Зорге. Там, на перекрестке, уложили нижний слой асфальта. Так мэрия отреагировала после пары случаев, когда автобусы курганского городского транспорта застряли в щебне на перекрестке Мяготина — Зорге.
За исполнением реконструкции инженерных сетей на улице Коли Мяготина следит департамент жилищно-коммунального хозяйства
Фото: администрация города Кургана
На некоторых участках улицы Мяготина укладывают песок
Фото: администрация города Кургана
На некоторых участках дороги укладывают щебенку
Фото: администрация города Кургана
Работы на улице Коли Мяготина близятся к завершению
Работы на улице Коли Мяготина в Кургане по реконструкции сетей водоснабжения и канализации близятся к завершению. Об этом написала администрация города Кургана на сайте. Ранее курганцы жаловались на пробки, которые образовывались из-за перерытых дорог в центре города. «Благодаря полученному АО „Водный Союз“ льготному кредиту федерального фонда содействия реформированию ЖКХ, поддержке правительства региона и губернатора Курганской области удалось выполнить реконструкцию сетей водоснабжения и канализации. Сейчас работы подходят к завершению», — сообщила мэрия города на своем сайте. По данным мэрии, работы по замене сетей водоотведения завершены на протяжении всей ремонтируемой улицы — от улицы Пролетарской до улицы Невежина. Как пишет администрация, проложить осталось около 150 метров труб холодного водоснабжения. Работы ведутся в районе улицы Сухе-Батора в сторону улицы Невежина. Укладку дорожного полотна рабочие выполняют на нескольких участках: от улицы Рихарда Зорге в сторону улицы Тобольной и от улицы 1 Мая в сторону улицы Сухе-Батора. На одних участках укладывают щебень, на других — песчаное основание и уплотняют грунт. После этих работ, как пишет мэрия, подрядчиком будет проведено благоустройство проезжей части в пределах раскопки. Ранее URA.RU писало, что глава Кургана сообщила о завершении работ на участке улицы Мяготина на пересечении улицы Зорге. Там, на перекрестке, уложили нижний слой асфальта. Так мэрия отреагировала после пары случаев, когда автобусы курганского городского транспорта застряли в щебне на перекрестке Мяготина — Зорге.