Мэр Ситникова призналась, что из своего кабинета следит за курганцами

Елена Ситникова в режиме онлайн следит за транспортной реформой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Глава Кургана Елена Ситникова получает данные о работе городских автобусов с камер наблюдения. Мэр пояснила, что таким образом следит за перевозчиками и точечно отправляет своих подчиненных для устранения проблем. Об этом Ситникова сообщала во время прямой трансляции в группе ЦУРа Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

«У меня на рабочем столе есть ссылки, где можно в режиме онлайн посмотреть за работой перевозчиков. Пока мы не нашли никаких нарушений. Руководители курганских предприятий сами устанавливает камеры видеонаблюдения на остановках, с которых уезжают их сотрудники, чтобы также следить за работой автобусов», — рассказала мэр Кургана во время прямой трансляции.

Ситникова сообщила, что организации также делятся ссылками на видеозаписи с чиновниками. Между тем, мэр рассказала, что отправляет чиновников лично проверять поступившие жалобы. Со слов главы города, ее подчиненные проверяют, сколько людей передвигают на том или ином автобусе, сколько зашло в транспорт и сколько покинуло. «Часто отрабатываем жалобы. Например, было обращение, что курганец не может попасть в автобус из-за давки. Такие обращения мы отрабатываем сразу. Пока жалобы с тех районов, откуда они поступили, не подтвердились», — рассказала Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова признавалась, что давно не ездила на автобусе. Со слов главы города, она не видела в этом для себя необходимости, так как живет в шаговой доступности от работы.