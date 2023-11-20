20 ноября 2023

Мэр Ситникова призналась, что из своего кабинета следит за курганцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, ситникова елена
Елена Ситникова в режиме онлайн следит за транспортной реформой Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

Глава Кургана Елена Ситникова получает данные о работе городских автобусов с камер наблюдения. Мэр пояснила, что таким образом следит за перевозчиками и точечно отправляет своих подчиненных для устранения проблем. Об этом Ситникова сообщала во время прямой трансляции в группе ЦУРа Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

«У меня на рабочем столе есть ссылки, где можно в режиме онлайн посмотреть за работой перевозчиков. Пока мы не нашли никаких нарушений. Руководители курганских предприятий сами устанавливает камеры видеонаблюдения на остановках, с которых уезжают их сотрудники, чтобы также следить за работой автобусов», — рассказала мэр Кургана во время прямой трансляции.

Ситникова сообщила, что организации также делятся ссылками на видеозаписи с чиновниками. Между тем, мэр рассказала, что отправляет чиновников лично проверять поступившие жалобы. Со слов главы города, ее подчиненные проверяют, сколько людей передвигают на том или ином автобусе, сколько зашло в транспорт и сколько покинуло. «Часто отрабатываем жалобы. Например, было обращение, что курганец не может попасть в автобус из-за давки. Такие обращения мы отрабатываем сразу. Пока жалобы с тех районов, откуда они поступили, не подтвердились», — рассказала Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова признавалась, что давно не ездила на автобусе. Со слов главы города, она не видела в этом для себя необходимости, так как живет в шаговой доступности от работы.

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Глава Кургана Елена Ситникова получает данные о работе городских автобусов с камер наблюдения. Мэр пояснила, что таким образом следит за перевозчиками и точечно отправляет своих подчиненных для устранения проблем. Об этом Ситникова сообщала во время прямой трансляции в группе ЦУРа Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «У меня на рабочем столе есть ссылки, где можно в режиме онлайн посмотреть за работой перевозчиков. Пока мы не нашли никаких нарушений. Руководители курганских предприятий сами устанавливает камеры видеонаблюдения на остановках, с которых уезжают их сотрудники, чтобы также следить за работой автобусов», — рассказала мэр Кургана во время прямой трансляции. Ситникова сообщила, что организации также делятся ссылками на видеозаписи с чиновниками. Между тем, мэр рассказала, что отправляет чиновников лично проверять поступившие жалобы. Со слов главы города, ее подчиненные проверяют, сколько людей передвигают на том или ином автобусе, сколько зашло в транспорт и сколько покинуло. «Часто отрабатываем жалобы. Например, было обращение, что курганец не может попасть в автобус из-за давки. Такие обращения мы отрабатываем сразу. Пока жалобы с тех районов, откуда они поступили, не подтвердились», — рассказала Ситникова. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова признавалась, что давно не ездила на автобусе. Со слов главы города, она не видела в этом для себя необходимости, так как живет в шаговой доступности от работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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