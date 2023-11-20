Турчак приедет в Пермь в конце ноября

21 ноября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Источники в политэлитах верят, что с четвертой попытки Андрей Турчак все-таки доедет до Перми Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Секретарь генсовета «Единой России» 30 ноября может приехать в Пермь. Как сообщил источник URA.RU в политэлитах региона, предполагается, что он примет участие в отчетно-выборной конференции реготделения ЕР. «Турчак обычно всегда посещает конференции, где происходит смена секретарей реготделений. Сейчас президиумом генсовета ЕР губернатор Дмитрий Махонин назначен врио секретаря в Пермском крае. Планируется, что Турчак приедет в Прикамье. Но тут зависит от его личного графика», — говорит инсайдер. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Единой России». На момент публикации ответ не был получен. В повестке конференции 30 ноября — избрание секретаря регионального отделения, ротация политсовета и президиума, избрание делегатов XXI съезда ЕР. Андрея Турчака ждут в Перми с июля. Планировалось, что он вручит партбилет Дмитрию Махонину, а также проведет в краевой столице совещание по социальной догазификации. Однако его визит несколько раз откладывался. Партбилет в итоге Дмитрию Махонину вручил в Москве председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Секретарь генсовета «Единой России» 30 ноября может приехать в Пермь. Как сообщил источник URA.RU в политэлитах региона, предполагается, что он примет участие в отчетно-выборной конференции реготделения ЕР. «Турчак обычно всегда посещает конференции, где происходит смена секретарей реготделений. Сейчас президиумом генсовета ЕР губернатор Дмитрий Махонин назначен врио секретаря в Пермском крае. Планируется, что Турчак приедет в Прикамье. Но тут зависит от его личного графика», — говорит инсайдер. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Единой России». На момент публикации ответ не был получен. В повестке конференции 30 ноября — избрание секретаря регионального отделения, ротация политсовета и президиума, избрание делегатов XXI съезда ЕР. Андрея Турчака ждут в Перми с июля. Планировалось, что он вручит партбилет Дмитрию Махонину, а также проведет в краевой столице совещание по социальной догазификации. Однако его визит несколько раз откладывался. Партбилет в итоге Дмитрию Махонину вручил в Москве председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.