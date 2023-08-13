Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отложил визит в Пермь. Предполагалось, что Турчак посетит столицу Прикамья совместно с топ-менеджером «дочки» «Газпрома» Сергеем Густовым.
«Намеченный на 29 августа визит в Пермь гендиректора ООО „Газпром межрегионгаз“ Сергея Густова перенесен из-за изменившегося графика главы генсовета „Единой России“ Андрея Турчака», — пишет «Ъ-Прикамье» с ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Планировалось, что в Перми Турчак и Густов проведут совещание по газификации.
Изначально сообщалось, что глава генсовета ЕР посетит Пермь в начале июля и примет участие в работе всероссийского форума «Строим цифровой регион». Кроме участия в совещании по догазификации, Турчак должен лично вручить партийный билет губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.
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