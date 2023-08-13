13 августа 2023
12 августа 2023

Андрей Турчак отложил визит в Пермь

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Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, турчак
Приезд Андрея Турчака в Пермь ожидался 29 августа Фото:

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отложил визит в Пермь. Предполагалось, что Турчак посетит столицу Прикамья совместно с топ-менеджером «дочки» «Газпрома» Сергеем Густовым.

«Намеченный на 29 августа визит в Пермь гендиректора ООО „Газпром межрегионгаз“ Сергея Густова перенесен из-за изменившегося графика главы генсовета „Единой России“ Андрея Турчака», — пишет «Ъ-Прикамье» с ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Планировалось, что в Перми Турчак и Густов проведут совещание по газификации.

Изначально сообщалось, что глава генсовета ЕР посетит Пермь в начале июля и примет участие в работе всероссийского форума «Строим цифровой регион». Кроме участия в совещании по догазификации, Турчак должен лично вручить партийный билет губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отложил визит в Пермь. Предполагалось, что Турчак посетит столицу Прикамья совместно с топ-менеджером «дочки» «Газпрома» Сергеем Густовым. «Намеченный на 29 августа визит в Пермь гендиректора ООО „Газпром межрегионгаз“ Сергея Густова перенесен из-за изменившегося графика главы генсовета „Единой России“ Андрея Турчака», — пишет «Ъ-Прикамье» с ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Планировалось, что в Перми Турчак и Густов проведут совещание по газификации. Изначально сообщалось, что глава генсовета ЕР посетит Пермь в начале июля и примет участие в работе всероссийского форума «Строим цифровой регион». Кроме участия в совещании по догазификации, Турчак должен лично вручить партийный билет губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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