Андрей Турчак отложил визит в Пермь

14 августа 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Приезд Андрея Турчака в Пермь ожидался 29 августа Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отложил визит в Пермь. Предполагалось, что Турчак посетит столицу Прикамья совместно с топ-менеджером «дочки» «Газпрома» Сергеем Густовым. «Намеченный на 29 августа визит в Пермь гендиректора ООО „Газпром межрегионгаз“ Сергея Густова перенесен из-за изменившегося графика главы генсовета „Единой России“ Андрея Турчака», — пишет «Ъ-Прикамье» с ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Планировалось, что в Перми Турчак и Густов проведут совещание по газификации. Изначально сообщалось, что глава генсовета ЕР посетит Пермь в начале июля и примет участие в работе всероссийского форума «Строим цифровой регион». Кроме участия в совещании по догазификации, Турчак должен лично вручить партийный билет губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отложил визит в Пермь. Предполагалось, что Турчак посетит столицу Прикамья совместно с топ-менеджером «дочки» «Газпрома» Сергеем Густовым. «Намеченный на 29 августа визит в Пермь гендиректора ООО „Газпром межрегионгаз“ Сергея Густова перенесен из-за изменившегося графика главы генсовета „Единой России“ Андрея Турчака», — пишет «Ъ-Прикамье» с ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Планировалось, что в Перми Турчак и Густов проведут совещание по газификации. Изначально сообщалось, что глава генсовета ЕР посетит Пермь в начале июля и примет участие в работе всероссийского форума «Строим цифровой регион». Кроме участия в совещании по догазификации, Турчак должен лично вручить партийный билет губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.