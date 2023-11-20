20 ноября 2023

Мэр Кургана Ситникова рассказала, как отметит День рождения

Глава Кургана Елена Ситникова проведет день рождения с семьей
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, ситникова елена
Глава Кургана Елена Ситникова проведет свой день рождения в кругу земли Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова раскрыла, как будет отмечать свой день рождения. Мэр призналась, что этот праздник она проведет в кругу близких людей. Об этом Ситникова сообщила во время прямой трансляции в группе ЦУРа Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

«День рождения мы отмечаем в узком семейном кругу. Я считаю, что это традиция. Думаю, что здесь я ни чем не отличаюсь от подавляющего большинства жителей Кургана», — рассказала Ситникова во время прямой трансляции.

Сообщается, что свой день рождения глава города встретит 22 ноября. У Ситниковой также спросили про гордость за нее со стороны семьи. Сама мэр отметила важность гордости за свою семью и считает такое качество — стандартным для всех семей.

Ранее URA.RU писало, что мэр Елена Ситникова призналась, что из своего кабинета следит за курганцами. Глава города рассказала, что получает данные с камер видеонаблюдения, чтобы следить за транспортной реформой.

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Глава Кургана Елена Ситникова раскрыла, как будет отмечать свой день рождения. Мэр призналась, что этот праздник она проведет в кругу близких людей. Об этом Ситникова сообщила во время прямой трансляции в группе ЦУРа Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «День рождения мы отмечаем в узком семейном кругу. Я считаю, что это традиция. Думаю, что здесь я ни чем не отличаюсь от подавляющего большинства жителей Кургана», — рассказала Ситникова во время прямой трансляции. Сообщается, что свой день рождения глава города встретит 22 ноября. У Ситниковой также спросили про гордость за нее со стороны семьи. Сама мэр отметила важность гордости за свою семью и считает такое качество — стандартным для всех семей. Ранее URA.RU писало, что мэр Елена Ситникова призналась, что из своего кабинета следит за курганцами. Глава города рассказала, что получает данные с камер видеонаблюдения, чтобы следить за транспортной реформой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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