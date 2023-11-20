Мэр Кургана Ситникова рассказала, как отметит День рождения

Глава Кургана Елена Ситникова раскрыла, как будет отмечать свой день рождения. Мэр призналась, что этот праздник она проведет в кругу близких людей. Об этом Ситникова сообщила во время прямой трансляции в группе ЦУРа Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».
«День рождения мы отмечаем в узком семейном кругу. Я считаю, что это традиция. Думаю, что здесь я ни чем не отличаюсь от подавляющего большинства жителей Кургана», — рассказала Ситникова во время прямой трансляции.
Сообщается, что свой день рождения глава города встретит 22 ноября. У Ситниковой также спросили про гордость за нее со стороны семьи. Сама мэр отметила важность гордости за свою семью и считает такое качество — стандартным для всех семей.
Ранее URA.RU писало, что мэр Елена Ситникова призналась, что из своего кабинета следит за курганцами. Глава города рассказала, что получает данные с камер видеонаблюдения, чтобы следить за транспортной реформой.
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