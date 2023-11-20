20 ноября 2023

В Тюменской области меняют перекрытия дома, где прогремел взрыв

В Тобольске восстанавливают жилой дом, в котором взорвался газ
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение кровли жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, мчс, лента ограждения, обрушение крыши, обрушение балкона, чс
ЧП в Тобольске произошло 1 октября (архивное фото) Фото:
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В жилом доме Тобольска взорвался газ

В Тобольске в доме по улице Ремезова, где 1 октября произошел взрыв газа, меняют перекрытия стен и отремонтируют кровлю. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Максим Афанасьев.

«1 октября в доме №3 по улице Ремезова произошел пожар. После обследования дома заключен договор для выполнения противоаварийных работ и работ по ремонту. Проведены демонтажные работы плит перекрытия, стен, оконных и дверных блоков. Демонтаж выполнен уже на 80%», — рассказал Максим Афанасьев.

По его словам, благодаря проведенным ранее работам, жильцы первых двух подъездов уже смогли вернуться в свои квартиры. В скором времени подрядчик приступит к устройству стен для последующей установки плит перекрытия. Их доставка намечена на начало декабря. Также дом ждет ремонт кровли.

Как ранее писало URA.RU взрыв газовоздушной смеси прогремел в доме на Ремезова, 3 вечером 1 октября. Расследованием этого ЧП занялся следственный комитет.

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В Тобольске в доме по улице Ремезова, где 1 октября произошел взрыв газа, меняют перекрытия стен и отремонтируют кровлю. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Максим Афанасьев. «1 октября в доме №3 по улице Ремезова произошел пожар. После обследования дома заключен договор для выполнения противоаварийных работ и работ по ремонту. Проведены демонтажные работы плит перекрытия, стен, оконных и дверных блоков. Демонтаж выполнен уже на 80%», — рассказал Максим Афанасьев. По его словам, благодаря проведенным ранее работам, жильцы первых двух подъездов уже смогли вернуться в свои квартиры. В скором времени подрядчик приступит к устройству стен для последующей установки плит перекрытия. Их доставка намечена на начало декабря. Также дом ждет ремонт кровли. Как ранее писало URA.RU взрыв газовоздушной смеси прогремел в доме на Ремезова, 3 вечером 1 октября. Расследованием этого ЧП занялся следственный комитет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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