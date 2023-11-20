В Тюменской области меняют перекрытия дома, где прогремел взрыв

В Тобольске восстанавливают жилой дом, в котором взорвался газ

21 ноября 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

ЧП в Тобольске произошло 1 октября (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Тобольска взорвался газ В Тобольске в доме по улице Ремезова, где 1 октября произошел взрыв газа, меняют перекрытия стен и отремонтируют кровлю. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Максим Афанасьев. «1 октября в доме №3 по улице Ремезова произошел пожар. После обследования дома заключен договор для выполнения противоаварийных работ и работ по ремонту. Проведены демонтажные работы плит перекрытия, стен, оконных и дверных блоков. Демонтаж выполнен уже на 80%», — рассказал Максим Афанасьев. По его словам, благодаря проведенным ранее работам, жильцы первых двух подъездов уже смогли вернуться в свои квартиры. В скором времени подрядчик приступит к устройству стен для последующей установки плит перекрытия. Их доставка намечена на начало декабря. Также дом ждет ремонт кровли. Как ранее писало URA.RU взрыв газовоздушной смеси прогремел в доме на Ремезова, 3 вечером 1 октября. Расследованием этого ЧП занялся следственный комитет.

В Тобольске в доме по улице Ремезова, где 1 октября произошел взрыв газа, меняют перекрытия стен и отремонтируют кровлю. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Максим Афанасьев. «1 октября в доме №3 по улице Ремезова произошел пожар. После обследования дома заключен договор для выполнения противоаварийных работ и работ по ремонту. Проведены демонтажные работы плит перекрытия, стен, оконных и дверных блоков. Демонтаж выполнен уже на 80%», — рассказал Максим Афанасьев. По его словам, благодаря проведенным ранее работам, жильцы первых двух подъездов уже смогли вернуться в свои квартиры. В скором времени подрядчик приступит к устройству стен для последующей установки плит перекрытия. Их доставка намечена на начало декабря. Также дом ждет ремонт кровли. Как ранее писало URA.RU взрыв газовоздушной смеси прогремел в доме на Ремезова, 3 вечером 1 октября. Расследованием этого ЧП занялся следственный комитет.