В Тюменской области меняют перекрытия дома, где прогремел взрыв

В Тобольске в доме по улице Ремезова, где 1 октября произошел взрыв газа, меняют перекрытия стен и отремонтируют кровлю. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Максим Афанасьев.
«1 октября в доме №3 по улице Ремезова произошел пожар. После обследования дома заключен договор для выполнения противоаварийных работ и работ по ремонту. Проведены демонтажные работы плит перекрытия, стен, оконных и дверных блоков. Демонтаж выполнен уже на 80%», — рассказал Максим Афанасьев.
По его словам, благодаря проведенным ранее работам, жильцы первых двух подъездов уже смогли вернуться в свои квартиры. В скором времени подрядчик приступит к устройству стен для последующей установки плит перекрытия. Их доставка намечена на начало декабря. Также дом ждет ремонт кровли.
Как ранее писало URA.RU взрыв газовоздушной смеси прогремел в доме на Ремезова, 3 вечером 1 октября. Расследованием этого ЧП занялся следственный комитет.
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