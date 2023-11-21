В Кремле прокомментировали планы наградить сына Кадырова

Пресс-секретарь президента РФ не владеет информацией о вручении государственных наград сыну главы Чечни Рамзану Кадырову Адаму. Об этом он заявил в ходе конференц-колла.
«Я не располагаю информацией, что он [Адам Кадыров] был представлен к каким-то госнаградам. Мне об этом неизвестно», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что Адаму Кадырову вручили орден «За служение религии Ислам» I степени. Позднее ему также вручили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.
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