20 ноября 2023

Экс-министр экономразвития Южной Осетии занял пост замглавы Озерска

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Жмайло занял должность вице-мэра Озерска Фото:

Бывший министр экономического развития Южной Осетии Александр Жмайло вступил в должность заместителя мэра Озерска (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«В новой должности Александр Жмайло будет курировать ряд вопросов городского хозяйства. В том числе ремонт дорог, жилищно-коммунальный комплекс и состояние коммунальных сетей и наружное освещение», — уточнили в пресс-службе.

Жмайло родился в Челябинске, школьные годы провел в городе Челябинск-65 (ныне ЗАТО Озерск). Получив высшее образование по специальности «инженер-физик», устроился на градообразующее предприятие «Маяк». В 2003 году стал заместителем главы Озерска по промышленной политике и предпринимательству. В 2009—2010 годах занимал пост министра экономразвития Южной Осетии. С 2016 года был руководителем Управления экономики администрации Озерска.

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Бывший министр экономического развития Южной Осетии Александр Жмайло вступил в должность заместителя мэра Озерска (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В новой должности Александр Жмайло будет курировать ряд вопросов городского хозяйства. В том числе ремонт дорог, жилищно-коммунальный комплекс и состояние коммунальных сетей и наружное освещение», — уточнили в пресс-службе. Жмайло родился в Челябинске, школьные годы провел в городе Челябинск-65 (ныне ЗАТО Озерск). Получив высшее образование по специальности «инженер-физик», устроился на градообразующее предприятие «Маяк». В 2003 году стал заместителем главы Озерска по промышленной политике и предпринимательству. В 2009—2010 годах занимал пост министра экономразвития Южной Осетии. С 2016 года был руководителем Управления экономики администрации Озерска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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