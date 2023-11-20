Экс-министр экономразвития Южной Осетии занял пост замглавы Озерска

21 ноября 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Александр Жмайло занял должность вице-мэра Озерска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший министр экономического развития Южной Осетии Александр Жмайло вступил в должность заместителя мэра Озерска (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В новой должности Александр Жмайло будет курировать ряд вопросов городского хозяйства. В том числе ремонт дорог, жилищно-коммунальный комплекс и состояние коммунальных сетей и наружное освещение», — уточнили в пресс-службе. Жмайло родился в Челябинске, школьные годы провел в городе Челябинск-65 (ныне ЗАТО Озерск). Получив высшее образование по специальности «инженер-физик», устроился на градообразующее предприятие «Маяк». В 2003 году стал заместителем главы Озерска по промышленной политике и предпринимательству. В 2009—2010 годах занимал пост министра экономразвития Южной Осетии. С 2016 года был руководителем Управления экономики администрации Озерска.

Бывший министр экономического развития Южной Осетии Александр Жмайло вступил в должность заместителя мэра Озерска (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В новой должности Александр Жмайло будет курировать ряд вопросов городского хозяйства. В том числе ремонт дорог, жилищно-коммунальный комплекс и состояние коммунальных сетей и наружное освещение», — уточнили в пресс-службе. Жмайло родился в Челябинске, школьные годы провел в городе Челябинск-65 (ныне ЗАТО Озерск). Получив высшее образование по специальности «инженер-физик», устроился на градообразующее предприятие «Маяк». В 2003 году стал заместителем главы Озерска по промышленной политике и предпринимательству. В 2009—2010 годах занимал пост министра экономразвития Южной Осетии. С 2016 года был руководителем Управления экономики администрации Озерска.