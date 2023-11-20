Работник «дочки» «Роснефти» в ХМАО отсудил 600 тысяч рублей за вибрационную болезнь

«Дочка» «Роснефти» в ХМАО выплатит работнику компенсацию за профзаболевание

Суд ХМАО потребовал от «РН-Сервиса» выплатить компенсацию за профзаболевание работника Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Машинист подъемника компании «РН-Сервис» (дочернее общество «Роснефти») из Нижневартовска отсудил у работодателя 600 тысяч рублей за вибрационную болезнь. В документах суда указано, что компания не согласилась с решением суда, подала апелляцию с требованием снизить сумму выплат, но в очередной раз проиграла.

«Машинист подъемника обратился в суд с иском к ООО „РН-Сервис“ о взыскании компенсации морального вреда из-за профессионального заболевания — вибрационной болезни I степени. Нижневартовский городской суд решил взыскать с компании компенсации морального вреда в размере 600 000 рублей. ООО „РН-Сервис“ подало апелляцию, но суд ХМАО согласился с доводами первой инстанции», — гласят документы суда.

Нефтяник 12 лет работал в «РН-Сервисе», в начале 2023 года он пожаловался врачам на ухудшение здоровья. У машиниста обнаружили профессиональное заболевание — вибрационную болезнь, которая возникла из-за напряженной тяжелой работы, производственной вибрации, шума. Врачи рекомендовали мужчине избегать тяжелого труда, поэтому он больше не мог работать по специальности.

URA.RU направило в «РН-Бурение» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало, что нефтяник из Нижневартовска (ХМАО) обратился в суд с иском к компаниям «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») и «Техгаз», требуя компенсацию морального вреда за профессиональное заболевание. Суд удовлетворил его иск.