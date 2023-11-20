Пермяки пожаловались на неисправные лифты в новостройках

21 ноября 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Лифты часто застревают Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители новых пермских жилых комплексов стали регулярно наблюдать перебои в работе лифтов. Кабины проезжают этажи, долго не едут, застревают или не работают, рассказала URA.RU хозяйка квартиры в ЖК «Полосатый». «Соседи ехали в лифте, услышали хлопок и застряли. До этого мужчина с ребенком просидели в кабине 20 минут. Недавно лифт остановился между 23 и 24 этажами. Пассажиры даже с диспетчером не могли связаться. Как-то один лифт с ума сошел. Он часто открывал и закрывал двери с грохотом. Его уже прозвали „лифт-убийца“», — рассказала пермячка корреспонденту агентства. Она добавила, что в доме установлены лифты белорусской компании «Могилевлифт». Сам ЖК «Полосатый» был сдан весной 2023 пермским застройщиком «Оникс». Сообщения о неисправностях лифтов собственники стали отправлять в управляющую компанию в мае. В сентябре инициативной группой жильцов была организована экспертиза. Согласно актам, которые составили сотрудники испытательного центра «Прогресс», три лифта не пригодны к эксплуатации. В Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края сообщили, что лифты находятся в ненормативном состоянии. Аналогичная ситуация сложилась в других жилых комплексах Перми. «По всему городу ставят такие лифты и очень многие недовольны» — сообщил Святослав в чате жильцов ЖК «Полосатый» в Telegram. В этой же беседе пермяки рассказали, что в ЖК «Дядя Степа», который также строил «Оникс», два лифта из четырех были признаны аварийными. Перебои наблюдали в ЖК «Арсенал» от застройщика «Сатурн-Р». «С лифтами тоже не совсем идеально все было», — рассказала Яна. Жильцы ЖК «Капучино», построенного девелопером «Мегаполис», отмечают, что лифты стали регулярно ломаться. «Муж помогал родственникам сделать там ремонт. В тот день не работало два лифта из четырех», — рассказала Екатерина. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми скончалась пациентка, которая сломала ноги из-за неисправного лифта. Ее дочь считает причиной смерти матери падение в лифте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители новых пермских жилых комплексов стали регулярно наблюдать перебои в работе лифтов. Кабины проезжают этажи, долго не едут, застревают или не работают, рассказала URA.RU хозяйка квартиры в ЖК «Полосатый». «Соседи ехали в лифте, услышали хлопок и застряли. До этого мужчина с ребенком просидели в кабине 20 минут. Недавно лифт остановился между 23 и 24 этажами. Пассажиры даже с диспетчером не могли связаться. Как-то один лифт с ума сошел. Он часто открывал и закрывал двери с грохотом. Его уже прозвали „лифт-убийца“», — рассказала пермячка корреспонденту агентства. Она добавила, что в доме установлены лифты белорусской компании «Могилевлифт». Сам ЖК «Полосатый» был сдан весной 2023 пермским застройщиком «Оникс». Сообщения о неисправностях лифтов собственники стали отправлять в управляющую компанию в мае. В сентябре инициативной группой жильцов была организована экспертиза. Согласно актам, которые составили сотрудники испытательного центра «Прогресс», три лифта не пригодны к эксплуатации. В Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края сообщили, что лифты находятся в ненормативном состоянии. Аналогичная ситуация сложилась в других жилых комплексах Перми. «По всему городу ставят такие лифты и очень многие недовольны» — сообщил Святослав в чате жильцов ЖК «Полосатый» в Telegram. В этой же беседе пермяки рассказали, что в ЖК «Дядя Степа», который также строил «Оникс», два лифта из четырех были признаны аварийными. Перебои наблюдали в ЖК «Арсенал» от застройщика «Сатурн-Р». «С лифтами тоже не совсем идеально все было», — рассказала Яна. Жильцы ЖК «Капучино», построенного девелопером «Мегаполис», отмечают, что лифты стали регулярно ломаться. «Муж помогал родственникам сделать там ремонт. В тот день не работало два лифта из четырех», — рассказала Екатерина. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми скончалась пациентка, которая сломала ноги из-за неисправного лифта. Ее дочь считает причиной смерти матери падение в лифте.