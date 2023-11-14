В Перми умерла пациентка, которая сломала ноги из-за неисправного лифта

Женщина умерла после операции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми после операции скончалась пенсионерка Людмила Пупышева, которая получила переломы обеих ног в результате падения лифта в больнице Архангела Михаила. Женщина мучалась с болями несколько дней прежде, чем попасть на операцию хирургу, но это ее не спасло

«Врач вышел из операционной раньше, чем обещал, сказал, что ему жаль, что его предположения подтвердились. После операции Людмила Пупышева прожила в реанимации 12 часов и ушла из жизни, не приходя в сознание», — сообщает Properm. Об этом изданию рассказала дочь погибшей.

Пупышева проходила лечение в гастроэнтерологическом отделении больницы. 10 ноября женщина пошла на выписку, но утром она оказалась в лифте, который вместе с 13 другими пациентами, который рухнул с большой скоростью вниз с четвертого этажа. Женщина позвонила дочери, плакала, говорила, что не чувствует ног.

Пупышеву вечером увезли в травмпункт, где ей поставили диагноз перелом обеих ног. Ходить самостоятельно женщина не могла, ее тошнило, болел живот и все время мучала жажда. Через три дня ее отправили в гастроэнтерологическое отделение, где она уже была, но там ничего не обнаружили. Еще через два дня ее решили отвезти в хирургическое отделение, где врачи срочно приняли решение об операции. Дочери пациентки хирург сказал, что шансов на выживание у женщины нет.

Девушка считает причиной смерти матери падение в лифте, так как в больнице никаких патологий у нее не нашли. В минздраве региона сообщили, что сейчас проводится проверка по факту падения лифта. О Пупышевой там заявили, что ее смерть не связана с падением лифте, а обусловлена наличием тяжелой патологии.