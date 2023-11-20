20 ноября 2023

Директор курганского аэропорта добился компенсации в сотни тысяч за уголовное преследование

Директору аэропорта Кургана Коваленко выплатят ущерб за уголовное преследование
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, коваленко дмитрий, аэропорт курган
Директор курганского аэропорта выиграл суд на полмиллиона Фото:

Директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко добился компенсации за незаконное уголовное преследование. Суд постановил выплатить ему из казны 500 тысяч рублей. Информация об этом имеется в системе ГАС «Правосудие».

«Взыскать <…> за счет казны Российской Федерации в пользу Коваленко Д. А. компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей», — информирует сайт Кетовского районного суда. В качестве причины указана необоснованность многочисленных следственных и процессуальных действий, применение меры пресечения, наличие обвинительного приговора в отношении Коваленко.

Коваленко добился выплаты морального ущерба за уголовное дело о спиле 48 деревьев возле аэропорта в 2017 году. Спустя два года суд признал его виновным в незаконном спиле деревьев, однако апелляционное заседание отменило приговор за отсутствием состава преступления в действиях менеджера. Было доказано, что деревья спилили ради безопасности полетов из-за увеличения числа гнездующихся на них птиц.

Директор аэропорта просил выплатить ему сумму ущерба в размере двух миллионов рублей. Суд счел данную цифру завышенной и снизил до полумиллиона.

В настоящее время на решение подана апелляция. Сам Коваленко от комментариев по данному делу отказался.

Ранее URA.RU сообщало, что транспортный прокурор завил о тревожном росте числа птиц возле аэропорта. Было заявлено, что ведомство подаст иск о вырубке деревьев возле гавани. Это произошло после рассмотрения уголовного дела о якобы незаконной вырубке.

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Директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко добился компенсации за незаконное уголовное преследование. Суд постановил выплатить ему из казны 500 тысяч рублей. Информация об этом имеется в системе ГАС «Правосудие». «Взыскать <…> за счет казны Российской Федерации в пользу Коваленко Д. А. компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей», — информирует сайт Кетовского районного суда. В качестве причины указана необоснованность многочисленных следственных и процессуальных действий, применение меры пресечения, наличие обвинительного приговора в отношении Коваленко. Коваленко добился выплаты морального ущерба за уголовное дело о спиле 48 деревьев возле аэропорта в 2017 году. Спустя два года суд признал его виновным в незаконном спиле деревьев, однако апелляционное заседание отменило приговор за отсутствием состава преступления в действиях менеджера. Было доказано, что деревья спилили ради безопасности полетов из-за увеличения числа гнездующихся на них птиц. Директор аэропорта просил выплатить ему сумму ущерба в размере двух миллионов рублей. Суд счел данную цифру завышенной и снизил до полумиллиона. В настоящее время на решение подана апелляция. Сам Коваленко от комментариев по данному делу отказался. Ранее URA.RU сообщало, что транспортный прокурор завил о тревожном росте числа птиц возле аэропорта. Было заявлено, что ведомство подаст иск о вырубке деревьев возле гавани. Это произошло после рассмотрения уголовного дела о якобы незаконной вырубке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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