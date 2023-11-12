На «Курганмашзаводе» озвучили главную проблему нехватки работников

На «Курганмашзаводе» не хватает работников из-за уезжающей молодежи

На «Курганмашзаводе» остро нуждаются в сварщиках, конструкторах и токарях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Переезд квалифицированных специалистов из Курганской области в другие регионы стал одной из причин кадровых проблем на «Курганмашзаводе». Об этом сообщил руководитель департамента по работе с персоналом оборонного предприятия Сергей Горбунов.

«Дефицит кадров — это один из тормозов объемов промышленного производства. В настоящее время не хватает квалифицированных рабочих. Многие такие специалисты, к сожалению, переехали в другие города. В прошлом году много молодежи уехали из региона. На предприятии сейчас открыто более тысячи свободных вакансий. Острая необходимость есть в конструкторах, технологах, сварщиках, токарях, слесарях, ремонтниках оборудования», — рассказал Горбунов в эфире «Радио России». При этом он отметил, что благодаря совместным усилиям правительства региона, центра занятости населения и учебных заведений ситуация с кадрами выправляется.

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» назвали вакансии, на которые срочно требуются работники. В частности, на оборонное предприятие нужны наладчики и операторы станков с программным управлением, слесари и токари. Заработная плата от 100 до 150 тысяч рублей. Также сообщалось, что на КМЗ массово набирают учеников слесарей, токарей и операторов станков. Всего свободно более двухсот вакантных мест.