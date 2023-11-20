Гонконгский грипп добрался до ЯНАО

В ЯНАО выявили один случай заражения вирусом гриппа А (H3N2), известным как «гонконгский грипп». Об этом сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.
«В округе выявлен один случай заражения гриппом А (H3N2). Кроме того, с начала эпидемиологического сезона в округе выявлено четыре случая заражения гриппом А», — сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора на официальном сайте.
Как сообщил URA.RU врач-инфекционист Андрей Поздняков, штамм гриппа А (H3N2) легко перепутать с кишечной инфекцией. Он сопровождается расстройством желудка и болями в животе, на второй или третий день начинаются проявления простуды — кашель и насморк. Заболевание сопровождается высокой температурой, может вызвать осложнения в виде отитов, воспаления миндалин и прочего.
Первые случаи заболевания гонконгским гриппом были выявлены на Сахалине 7 ноября. Распространение вируса зафиксировано в Пермском крае, Тюменской области и других регионах России. Иммунолог Николай Крючков отмечал, что в сезоне 2022—2023 годов в России гонконгский грипп был одним из доминирующих заболеваний.
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