20 ноября 2023

Гонконгский грипп добрался до ЯНАО

В ЯНАО специалисты Роспотребнадзора выявили заражение гонконгским гриппом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Красная зона, ковид госпиталь на ВДНХ. Москва, медики, сиз, covid, ковид, красная зона, медик в красной зоне
В ЯНАО зафиксировали случай заражения гонконгским гриппом Фото:

В ЯНАО выявили один случай заражения вирусом гриппа А (H3N2), известным как «гонконгский грипп». Об этом сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

«В округе выявлен один случай заражения гриппом А (H3N2). Кроме того, с начала эпидемиологического сезона в округе выявлено четыре случая заражения гриппом А», — сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора на официальном сайте.

Как сообщил URA.RU врач-инфекционист Андрей Поздняков, штамм гриппа А (H3N2) легко перепутать с кишечной инфекцией. Он сопровождается расстройством желудка и болями в животе, на второй или третий день начинаются проявления простуды — кашель и насморк. Заболевание сопровождается высокой температурой, может вызвать осложнения в виде отитов, воспаления миндалин и прочего.

Первые случаи заболевания гонконгским гриппом были выявлены на Сахалине 7 ноября. Распространение вируса зафиксировано в Пермском крае, Тюменской области и других регионах России. Иммунолог Николай Крючков отмечал, что в сезоне 2022—2023 годов в России гонконгский грипп был одним из доминирующих заболеваний.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО выявили один случай заражения вирусом гриппа А (H3N2), известным как «гонконгский грипп». Об этом сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора. «В округе выявлен один случай заражения гриппом А (H3N2). Кроме того, с начала эпидемиологического сезона в округе выявлено четыре случая заражения гриппом А», — сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора на официальном сайте. Как сообщил URA.RU врач-инфекционист Андрей Поздняков, штамм гриппа А (H3N2) легко перепутать с кишечной инфекцией. Он сопровождается расстройством желудка и болями в животе, на второй или третий день начинаются проявления простуды — кашель и насморк. Заболевание сопровождается высокой температурой, может вызвать осложнения в виде отитов, воспаления миндалин и прочего. Первые случаи заболевания гонконгским гриппом были выявлены на Сахалине 7 ноября. Распространение вируса зафиксировано в Пермском крае, Тюменской области и других регионах России. Иммунолог Николай Крючков отмечал, что в сезоне 2022—2023 годов в России гонконгский грипп был одним из доминирующих заболеваний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...