20 ноября 2023

ГИБДД закрыла движение автомобилей на трех участках в Свердловской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежное месиво. Екатеринбург, снег на дороге
В регион пришел снежный циклон, и дороги заметает Фото:

Госавтоинспекция ограничила движение на трех участках дорог в Свердловской области, в районе Нижних Серег. Причина — гололед и рыхлый снег на проезжей части. Информация об этом появилась в telegram-канале регионального управления ГИБДД.

«Госавтоинспекция информирует водителей о введении временных ограничений движения для грузового и пассажирского транспорта [на следующих участках]: Нижние Серги — Михайловск — Арти со 2-го по 69-й км; обход Нижних Серег с 0-го по 18-й км; подъезд к Нижним Сергам с 0-го по 18-й км от автодороги Пермь — Екатеринбург», — рассказали в УГИБДД области.

Открыть дороги пообещали, как только их приведут в безопасное состояние. Ранее URA.RU сообщало, что УГИБДД обратились к водителям из-за ухудшения погодных условий. В регион пришел снежный циклон, и автомобилистов призвали быть внимательными. На трассе Р242 «Пермь — Екатеринбург» МЧС развернуло мобильный комплекс, с экрана которого водителей призывают быть осторожными и бдительными за рулем.

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Госавтоинспекция ограничила движение на трех участках дорог в Свердловской области, в районе Нижних Серег. Причина — гололед и рыхлый снег на проезжей части. Информация об этом появилась в telegram-канале регионального управления ГИБДД. «Госавтоинспекция информирует водителей о введении временных ограничений движения для грузового и пассажирского транспорта [на следующих участках]: Нижние Серги — Михайловск — Арти со 2-го по 69-й км; обход Нижних Серег с 0-го по 18-й км; подъезд к Нижним Сергам с 0-го по 18-й км от автодороги Пермь — Екатеринбург», — рассказали в УГИБДД области. Открыть дороги пообещали, как только их приведут в безопасное состояние. Ранее URA.RU сообщало, что УГИБДД обратились к водителям из-за ухудшения погодных условий. В регион пришел снежный циклон, и автомобилистов призвали быть внимательными. На трассе Р242 «Пермь — Екатеринбург» МЧС развернуло мобильный комплекс, с экрана которого водителей призывают быть осторожными и бдительными за рулем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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