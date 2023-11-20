ГИБДД закрыла движение автомобилей на трех участках в Свердловской области. Видео

21 ноября 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

В регион пришел снежный циклон, и дороги заметает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госавтоинспекция ограничила движение на трех участках дорог в Свердловской области, в районе Нижних Серег. Причина — гололед и рыхлый снег на проезжей части. Информация об этом появилась в telegram-канале регионального управления ГИБДД. «Госавтоинспекция информирует водителей о введении временных ограничений движения для грузового и пассажирского транспорта [на следующих участках]: Нижние Серги — Михайловск — Арти со 2-го по 69-й км; обход Нижних Серег с 0-го по 18-й км; подъезд к Нижним Сергам с 0-го по 18-й км от автодороги Пермь — Екатеринбург», — рассказали в УГИБДД области. Открыть дороги пообещали, как только их приведут в безопасное состояние. Ранее URA.RU сообщало, что УГИБДД обратились к водителям из-за ухудшения погодных условий. В регион пришел снежный циклон, и автомобилистов призвали быть внимательными. На трассе Р242 «Пермь — Екатеринбург» МЧС развернуло мобильный комплекс, с экрана которого водителей призывают быть осторожными и бдительными за рулем.

Госавтоинспекция ограничила движение на трех участках дорог в Свердловской области, в районе Нижних Серег. Причина — гололед и рыхлый снег на проезжей части. Информация об этом появилась в telegram-канале регионального управления ГИБДД. «Госавтоинспекция информирует водителей о введении временных ограничений движения для грузового и пассажирского транспорта [на следующих участках]: Нижние Серги — Михайловск — Арти со 2-го по 69-й км; обход Нижних Серег с 0-го по 18-й км; подъезд к Нижним Сергам с 0-го по 18-й км от автодороги Пермь — Екатеринбург», — рассказали в УГИБДД области. Открыть дороги пообещали, как только их приведут в безопасное состояние. Ранее URA.RU сообщало, что УГИБДД обратились к водителям из-за ухудшения погодных условий. В регион пришел снежный циклон, и автомобилистов призвали быть внимательными. На трассе Р242 «Пермь — Екатеринбург» МЧС развернуло мобильный комплекс, с экрана которого водителей призывают быть осторожными и бдительными за рулем.