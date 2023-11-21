В Самаре у студентов собирают использованные электронные сигареты для отправки в зону СВО

В Самаре у студентов забирают использованные электронные сигареты для сбора беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщили в Военном учебном центре Самарского университета. По информации учебного центра, акция проходит добровольно.
«Собрали уже более 700 различных элементов, в основном используются аккумуляторы и зарядные устройства для аккумулятора, которые внутри этой парилки находятся. Они нужны для применения в беспилотной авиации», — заявили в Военном центре, пишет издание «Подъем». Там отметили, что акция добровольная.
В учебном центре подчеркнули, что часто отправляют помощь российским солдатам. Военные получают теплые вещи, печки, отопители, элементы для электроники, а также вооружение.
Ранее в Кургане создали FPV-дрон с возможностью обхода украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о запуске производства дронов для СВО, передает RT.
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