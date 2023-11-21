В Самаре у студентов собирают использованные электронные сигареты для отправки в зону СВО

Самарские студенты сдают электронные сигареты для нужд СВО
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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, курение, студенты, вейп, электронная сигарета, айкос
В Военном учебном центре Самарского университета сообщили, что акция по сбору электронных сигарет добровольная Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Самаре у студентов забирают использованные электронные сигареты для сбора беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщили в Военном учебном центре Самарского университета. По информации учебного центра, акция проходит добровольно.

«Собрали уже более 700 различных элементов, в основном используются аккумуляторы и зарядные устройства для аккумулятора, которые внутри этой парилки находятся. Они нужны для применения в беспилотной авиации», — заявили в Военном центре, пишет издание «Подъем». Там отметили, что акция добровольная.

В учебном центре подчеркнули, что часто отправляют помощь российским солдатам. Военные получают теплые вещи, печки, отопители, элементы для электроники, а также вооружение.

Ранее в Кургане создали FPV-дрон с возможностью обхода украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о запуске производства дронов для СВО, передает RT.

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В Самаре у студентов забирают использованные электронные сигареты для сбора беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщили в Военном учебном центре Самарского университета. По информации учебного центра, акция проходит добровольно. «Собрали уже более 700 различных элементов, в основном используются аккумуляторы и зарядные устройства для аккумулятора, которые внутри этой парилки находятся. Они нужны для применения в беспилотной авиации», — заявили в Военном центре, пишет издание «Подъем». Там отметили, что акция добровольная. В учебном центре подчеркнули, что часто отправляют помощь российским солдатам. Военные получают теплые вещи, печки, отопители, элементы для электроники, а также вооружение. Ранее в Кургане создали FPV-дрон с возможностью обхода украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о запуске производства дронов для СВО, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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