19 ноября 2023
18 ноября 2023

Курганцы собрали для бойцов СВО дрон для обхода украинских систем РЭБ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция по беспилотным аппаратам. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник, оператор бпла, fpv дрон, фпв дрон
Курганцы собрали БПЛА для бойцов-земляков на фронте (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кургане создали FPV-дрон с возможностью обхода украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Собранный беспилотник планируют отправить военнослужащим ВС РФ в зону специальной военной операции. Об этом рассказал курганский боец в одной из социальных сетей.

«Ребята из Кургана сделали нам очередной FPV-дрон (first-person view, „вид от первого лица“) на передовую с прошивкой для обхода украинских РЭБ. Ожидаем отправку БПЛА к нам на фронт», — сообщил военнослужащий.

Летом URA.RU писало, что квадрокоптеры, подаренные курганцами, помогли бойцам в зоне СВО обнаружить три артрасчета Вооруженных сил Украины (ВСУ), а после передачи разведданных российской артиллерии — уничтожить силы противника. Также с помощью антидронового ружья курганские бойцы ликвидировали вражеский беспилотник на фронте.

В Кургане создали FPV-дрон для бойцов из зоны спецоперации
В Кургане создали FPV-дрон для бойцов из зоны спецоперации

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В Кургане создали FPV-дрон с возможностью обхода украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Собранный беспилотник планируют отправить военнослужащим ВС РФ в зону специальной военной операции. Об этом рассказал курганский боец в одной из социальных сетей. «Ребята из Кургана сделали нам очередной FPV-дрон (first-person view, „вид от первого лица“) на передовую с прошивкой для обхода украинских РЭБ. Ожидаем отправку БПЛА к нам на фронт», — сообщил военнослужащий. Летом URA.RU писало, что квадрокоптеры, подаренные курганцами, помогли бойцам в зоне СВО обнаружить три артрасчета Вооруженных сил Украины (ВСУ), а после передачи разведданных российской артиллерии — уничтожить силы противника. Также с помощью антидронового ружья курганские бойцы ликвидировали вражеский беспилотник на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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