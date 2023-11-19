Курганцы собрали БПЛА для бойцов-земляков на фронте (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кургане создали FPV-дрон с возможностью обхода украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Собранный беспилотник планируют отправить военнослужащим ВС РФ в зону специальной военной операции. Об этом рассказал курганский боец в одной из социальных сетей.

«Ребята из Кургана сделали нам очередной FPV-дрон (first-person view, „вид от первого лица“) на передовую с прошивкой для обхода украинских РЭБ. Ожидаем отправку БПЛА к нам на фронт», — сообщил военнослужащий.

Летом URA.RU писало, что квадрокоптеры, подаренные курганцами, помогли бойцам в зоне СВО обнаружить три артрасчета Вооруженных сил Украины (ВСУ), а после передачи разведданных российской артиллерии — уничтожить силы противника. Также с помощью антидронового ружья курганские бойцы ликвидировали вражеский беспилотник на фронте.