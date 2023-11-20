Замгубернатора разрешил курганским силовикам запускать дроны

Курганским силовикам разрешили использовать беспилотники в регионе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Курганской области силовым структурам разрешили использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Соответствующее постановление с изменениями подписано заместителем губернатора региона Константином Малышевым. Ранее запрет, введенный в прошлом году, не распространялся только на органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения.

Изменения в постановлении касаются разрешения на запуск беспилотников силовыми ведомствами. «За исключением полетов, выполняемых в целях обеспечения задач ФСБ РФ, ФСО РФ, Министерства РФ по делам ГО и ЧС, Росгвардии, Минобороны РФ, МВД РФ, ФСИН», — говорится в документе, подписанном 20 ноября замгубернатора региона Малышевым.

Также разрешение на полеты беспилотников продолжает действовать для органов госвласти и местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, подведомственных им организаций. Кроме того, в документе в исключения внесены полеты, обеспечивающие функционирование объектов энергетики, нефтегазового сектора и выполнение авиационных работ. Дополнительно уточняется, что беспилотники должны быть с максимальной массой до 30 килограммов в пределах прямой видимости в светлое время суток. Высота полета должна быть не более 150 метров от земной или водной поверхности вне запретных зон.

Запрет на использование беспилотников в Курганской области начал действовать с 4 ноября 2022 года. Власти региона сообщали, что ограничение будет действовать до снятия введенного указом президента РФ режима «базовой готовности».