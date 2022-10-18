В Курганской области ввели режим «базовой готовности» по указу Путина

19 октября 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

В Курганской области важные объекты начнут работать в особом режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курганской области введен режим «базовой готовности». Об этом говорится в указе президента РФ №756 от 19 октября 2022 года. «Ввести на территориях субъектов Российской Федерации [в том числе в Курганской области] режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов РФ осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в документе. Также власти региона будут реализовывать меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, войск, органов и нужд населения. Согласно указу, исполнительные власти должны усилить охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также охрану военных, важных государственных и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций. Особое внимание должно уделяться объектам повышенной опасности и объектам энергетики. Для большинства перечисленных объектов вводится особый режим работы. В пресс-службе правительства URA. RU пояснили, что вся информация по этому поводу, касающаяся Курганской области, появится позже в открытых источниках. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин поручил создать штабы территориальной обороны в российских регионах. В том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

В Курганской области введен режим «базовой готовности». Об этом говорится в указе президента РФ №756 от 19 октября 2022 года. «Ввести на территориях субъектов Российской Федерации [в том числе в Курганской области] режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов РФ осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в документе. Также власти региона будут реализовывать меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, войск, органов и нужд населения. Согласно указу, исполнительные власти должны усилить охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также охрану военных, важных государственных и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций. Особое внимание должно уделяться объектам повышенной опасности и объектам энергетики. Для большинства перечисленных объектов вводится особый режим работы. В пресс-службе правительства URA. RU пояснили, что вся информация по этому поводу, касающаяся Курганской области, появится позже в открытых источниках. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин поручил создать штабы территориальной обороны в российских регионах. В том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.