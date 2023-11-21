Челябинское заксобрание обсудит расходы бюджета на 2024 год

Проект главного финансового документа региона на 2024 год начали рассматривать в профильных комитетах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Челябинского заксобрания обсудят расходы бюджета на 2024 год, в данный момент документ рассматривают в профильных комитетах. Об этом сообщается на сайте регионального ЗСО.

«Заседание заксобрания, где проект областного бюджета будет рассмотрен в первом чтении, состоится 30 ноября. Общий объем расходов запланирован в сумме 295,5 млрд рублей и сохраняется на уровне первоначального бюджета 2023 года», — уточнили на сайте ЗСО. В рамках первого чтения обсуждаются концепция законопроекта и прогноз социально-экономического развития региона на очередной финансовый год и плановый период.

По данным ЗСО, расходы областного бюджета на 2024 год по направлениям: строительство, дорожная деятельность и ЖКХ — составят 24,8 млрд рублей. На меры социальной поддержки по улучшению жилищных условий и оплате жилищно-коммунальных услуг направят 7,5 млрд рублей, на компенсацию льготных тарифов для жителей региона на тепло и услуги по обращению с ТКО — 8,7 млрд рублей. Более 5 млрд рублей предусмотрено на строительство соцобъектов, а на возведение линий метротрамвая планируется направить 20,1 млрд рублей.

URA.RU сообщало, что губернатор Алексей Текслер 1 ноября внес на рассмотрение заксобрания региона проект областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Доля расходов социального характера в общем объеме расходов составит более 70%