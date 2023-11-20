Буровая компания ищет в ХМАО бурильщиков на зарплату от 360 тысяч рублей

21 ноября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Дополнительно к зарплате компания выплачивает буровикам премии за результативную работу Фото: media.gazprom-neft.ru Компания «Нафтагаз-Бурение» ищет мастеров буровых установок на месторождения ХМАО, предлагая зарплату от 360 тысяч рублей за месяц. Представитель организации сообщил URA.RU, что озвученную оплату труда можно увеличить за счет премий. «Требуются работники буровых бригад с опытом работы на буровых установках. Зарплата мастеров буровых установок — 360 тысяч рублей за 30 дней работы без учета премирования. Денежное вознаграждение начисляется за своевременную и качественную передвижку установок, оперативность проведения работ, соблюдение требований безопасности и за победу по итогам производственного соревнования между бригадами», — рассказали на предприятии. Работодатель оплачивает медкомиссию при устройстве на работу, авиаперелет к месту работы и обратно, питание. Компания платит персоналу надбавку вне зависимости от северного стажа, жителям ХМАО раз в два года компенсирует стоимость проезда в отпуск. Ранее URA.RU писало, что нефтесервисное предприятие «Велл Сервис», которое работает на нефтегазовых месторождениях в Нефтеюганске и в Нягани (ХМАО), платит лучшим буровым бригадам миллион рублей. Премию сотрудники получают при условии соблюдения всех требований безопасности во время работы.

Компания «Нафтагаз-Бурение» ищет мастеров буровых установок на месторождения ХМАО, предлагая зарплату от 360 тысяч рублей за месяц. Представитель организации сообщил URA.RU, что озвученную оплату труда можно увеличить за счет премий. «Требуются работники буровых бригад с опытом работы на буровых установках. Зарплата мастеров буровых установок — 360 тысяч рублей за 30 дней работы без учета премирования. Денежное вознаграждение начисляется за своевременную и качественную передвижку установок, оперативность проведения работ, соблюдение требований безопасности и за победу по итогам производственного соревнования между бригадами», — рассказали на предприятии. Работодатель оплачивает медкомиссию при устройстве на работу, авиаперелет к месту работы и обратно, питание. Компания платит персоналу надбавку вне зависимости от северного стажа, жителям ХМАО раз в два года компенсирует стоимость проезда в отпуск. Ранее URA.RU писало, что нефтесервисное предприятие «Велл Сервис», которое работает на нефтегазовых месторождениях в Нефтеюганске и в Нягани (ХМАО), платит лучшим буровым бригадам миллион рублей. Премию сотрудники получают при условии соблюдения всех требований безопасности во время работы.