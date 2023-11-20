Арбитражный суд ЯНАО удовлетворил один из исков Северо-Уральского управления Росприроднадзора к компании «РН-Пурнефтегаз» на 112 тысяч рублей. Информация об этом опубликована в картотеке дел суда.
«Арбитражный суд ЯНАО, рассмотрев иск Северо-Уральского управления Росприроднадзора к компании „РН-Пурнефтегаз“ (Губкинский) на сумму 112 тысяч 613 рублей принял решение удовлетворить иск полностью или частично. Результативная часть опубликована», — сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Арбитражного суда ЯНАО.
Из картотеки следует, что Росприроднадзор только за сентябрь подал 16 исков в отношении компании. Сумма исковых требований составляет около 90 миллионов рублей. Рассмотрение дел ожидается с конца ноября, по некоторым искам первые заседания планируются в 2024 году.
Росприроднадзор добился удовлетворения по одному из исков к «РН-Пурнефтегаз»
Фото: скрин с сайта Арбитражного суда — https://kad.arbitr.ru/Card/fe5fea7c-2a64-48ff-aa1d-1eba5ee97e2d
Арбитражный суд ЯНАО удовлетворил один из исков Северо-Уральского управления Росприроднадзора к компании «РН-Пурнефтегаз» на 112 тысяч рублей. Информация об этом опубликована в картотеке дел суда. «Арбитражный суд ЯНАО, рассмотрев иск Северо-Уральского управления Росприроднадзора к компании „РН-Пурнефтегаз“ (Губкинский) на сумму 112 тысяч 613 рублей принял решение удовлетворить иск полностью или частично. Результативная часть опубликована», — сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Арбитражного суда ЯНАО. Из картотеки следует, что Росприроднадзор только за сентябрь подал 16 исков в отношении компании. Сумма исковых требований составляет около 90 миллионов рублей. Рассмотрение дел ожидается с конца ноября, по некоторым искам первые заседания планируются в 2024 году.