20 ноября 2023

Жителям Сургута произведут перерасчет из-за грязной водопроводной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Перерасчет произойдет автоматически Фото:

Жителям Сургута (ХМАО) проведут автоматический перерасчет из-за грязной водопроводной воды. Об этом URA.RU сообщил заместитель директора Горводоканала Дмитрий Данилов.

«Перерасчет будет производиться автоматически. Гражданам не нужно будет обращаться к нам. Служба эксплуатации Водоканала определяет те объекты, которые попали под некачественную услугу, и период. По имеющимся данным, уже делается перерасчет в квитанциях», — сообщил Данилов.

Перерасчет отразится в квитанциях в следующем месяце. Как сообщили в Водоканале, в этом сотрудники не успеют скорректировать данные и внести их в расчетки. «У нас не всегда есть возможность сделать перерасчет в текущем месяце, если некачественная услуга возникает, когда жители подают данные с приборов учета. Сейчас уже ведутся начисления по показаниям приборов учета. Потом мы получим информацию о домах и периоде перерасчета, и уже в следующем месяце сделаем перерасчет», — добавил Данилов.

Ранее URA.RU сообщало, что с 18 ноября жители нескольких микрорайонов Сургута стали массово обращаться в Горводоканал и администрацию с жалобой на грязную воду. Был организован подвоз чистой воды для жителей десятков домов. Загрязнение воды могло произойти из-за промывки или ремонта водоводов. Специалисты сейчас устанавливают причины случившегося.

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Жителям Сургута (ХМАО) проведут автоматический перерасчет из-за грязной водопроводной воды. Об этом URA.RU сообщил заместитель директора Горводоканала Дмитрий Данилов. «Перерасчет будет производиться автоматически. Гражданам не нужно будет обращаться к нам. Служба эксплуатации Водоканала определяет те объекты, которые попали под некачественную услугу, и период. По имеющимся данным, уже делается перерасчет в квитанциях», — сообщил Данилов. Перерасчет отразится в квитанциях в следующем месяце. Как сообщили в Водоканале, в этом сотрудники не успеют скорректировать данные и внести их в расчетки. «У нас не всегда есть возможность сделать перерасчет в текущем месяце, если некачественная услуга возникает, когда жители подают данные с приборов учета. Сейчас уже ведутся начисления по показаниям приборов учета. Потом мы получим информацию о домах и периоде перерасчета, и уже в следующем месяце сделаем перерасчет», — добавил Данилов. Ранее URA.RU сообщало, что с 18 ноября жители нескольких микрорайонов Сургута стали массово обращаться в Горводоканал и администрацию с жалобой на грязную воду. Был организован подвоз чистой воды для жителей десятков домов. Загрязнение воды могло произойти из-за промывки или ремонта водоводов. Специалисты сейчас устанавливают причины случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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