Жителям Сургута произведут перерасчет из-за грязной водопроводной воды

21 ноября 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Перерасчет произойдет автоматически Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителям Сургута (ХМАО) проведут автоматический перерасчет из-за грязной водопроводной воды. Об этом URA.RU сообщил заместитель директора Горводоканала Дмитрий Данилов. «Перерасчет будет производиться автоматически. Гражданам не нужно будет обращаться к нам. Служба эксплуатации Водоканала определяет те объекты, которые попали под некачественную услугу, и период. По имеющимся данным, уже делается перерасчет в квитанциях», — сообщил Данилов. Перерасчет отразится в квитанциях в следующем месяце. Как сообщили в Водоканале, в этом сотрудники не успеют скорректировать данные и внести их в расчетки. «У нас не всегда есть возможность сделать перерасчет в текущем месяце, если некачественная услуга возникает, когда жители подают данные с приборов учета. Сейчас уже ведутся начисления по показаниям приборов учета. Потом мы получим информацию о домах и периоде перерасчета, и уже в следующем месяце сделаем перерасчет», — добавил Данилов. Ранее URA.RU сообщало, что с 18 ноября жители нескольких микрорайонов Сургута стали массово обращаться в Горводоканал и администрацию с жалобой на грязную воду. Был организован подвоз чистой воды для жителей десятков домов. Загрязнение воды могло произойти из-за промывки или ремонта водоводов. Специалисты сейчас устанавливают причины случившегося. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Сургута (ХМАО) проведут автоматический перерасчет из-за грязной водопроводной воды. Об этом URA.RU сообщил заместитель директора Горводоканала Дмитрий Данилов. «Перерасчет будет производиться автоматически. Гражданам не нужно будет обращаться к нам. Служба эксплуатации Водоканала определяет те объекты, которые попали под некачественную услугу, и период. По имеющимся данным, уже делается перерасчет в квитанциях», — сообщил Данилов. Перерасчет отразится в квитанциях в следующем месяце. Как сообщили в Водоканале, в этом сотрудники не успеют скорректировать данные и внести их в расчетки. «У нас не всегда есть возможность сделать перерасчет в текущем месяце, если некачественная услуга возникает, когда жители подают данные с приборов учета. Сейчас уже ведутся начисления по показаниям приборов учета. Потом мы получим информацию о домах и периоде перерасчета, и уже в следующем месяце сделаем перерасчет», — добавил Данилов. Ранее URA.RU сообщало, что с 18 ноября жители нескольких микрорайонов Сургута стали массово обращаться в Горводоканал и администрацию с жалобой на грязную воду. Был организован подвоз чистой воды для жителей десятков домов. Загрязнение воды могло произойти из-за промывки или ремонта водоводов. Специалисты сейчас устанавливают причины случившегося.