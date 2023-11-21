В Академический пустят старые трамваи, но есть неожиданное препятствие

Трамваи в Академический район Екатеринбурга запустят в декабре
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай Львенок и виды города. Верхняя Пышма, трамвайное кольцо, трамвай львенок
Строительство трамвайной ветки в Академический началось в 2021 году (фото из архива) Фото:

С большой долей вероятности, трамваи в Академический район Екатеринбурга запустят уже в декабре, но на линии появятся не новые вагоны, а старые, рассказал URA.RU источник в префектуре. Но, по его словам, сорваться может и это.

«Вероятнее всего, в декабре трамваи пустят, но это будут вагоны, которые используются на других маршрутах. Есть большая проблема — дефицит водителей. А работать на трамваи в Академический многие не хотят идти еще и потому, что на линии не предусмотрели туалеты», — поделился собеседник агентства.

Строительство трамвайной ветки в Академический началось летом 2021 года. Изначально проект хотели приурочить к 300-летию Екатеринбурга, но впоследствии даты сдвинулись. Техническая обкатка линии началась в сентябре. Мэр Алексей Орлов говорил, что линия будет готова принять пассажиров в ноябре. Утром 21 ноября в пресс-службе горадминистрации заявили, что горожане смогут пользоваться трамвайной веткой в декабре. Но через несколько часов отозвала свой анонс. При этом сама линия фактически достроена — на год раньше, чем прописано в контракте.

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С большой долей вероятности, трамваи в Академический район Екатеринбурга запустят уже в декабре, но на линии появятся не новые вагоны, а старые, рассказал URA.RU источник в префектуре. Но, по его словам, сорваться может и это. «Вероятнее всего, в декабре трамваи пустят, но это будут вагоны, которые используются на других маршрутах. Есть большая проблема — дефицит водителей. А работать на трамваи в Академический многие не хотят идти еще и потому, что на линии не предусмотрели туалеты», — поделился собеседник агентства. Строительство трамвайной ветки в Академический началось летом 2021 года. Изначально проект хотели приурочить к 300-летию Екатеринбурга, но впоследствии даты сдвинулись. Техническая обкатка линии началась в сентябре. Мэр Алексей Орлов говорил, что линия будет готова принять пассажиров в ноябре. Утром 21 ноября в пресс-службе горадминистрации заявили, что горожане смогут пользоваться трамвайной веткой в декабре. Но через несколько часов отозвала свой анонс. При этом сама линия фактически достроена — на год раньше, чем прописано в контракте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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