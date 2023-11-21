Росимущество ХМАО выставило на продажу причал речного порта Сургута

21 ноября 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

В Сургуте продают причал за 13 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU МТУ Росимущества ХМАО выставило на продажу причал речного порта в Сургуте. Представитель электронной торговой площадки сообщил, что начальная стоимость лота на аукционе — 13 млн рублей. «Завершается прием заявок на аукцион по продаже причала с причальной стенкой и маршевыми лестницами, расположенного в Сургуте. Начальная цена лота на торгах — 13 196 093 рубля», — сообщил представитель ЭТП. Площадь причала — более 150 квадратных метров. Росимущество продает объект с условием, что новый владелец будет использовать его по назначению: организует обслуживание водного транспорта. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО «Роснефть» продает склад горюче-смазочных материалов на Приобском месторождении. В производственный комплекс входят трубопровод и причал на реке Оби.

МТУ Росимущества ХМАО выставило на продажу причал речного порта в Сургуте. Представитель электронной торговой площадки сообщил, что начальная стоимость лота на аукционе — 13 млн рублей. «Завершается прием заявок на аукцион по продаже причала с причальной стенкой и маршевыми лестницами, расположенного в Сургуте. Начальная цена лота на торгах — 13 196 093 рубля», — сообщил представитель ЭТП. Площадь причала — более 150 квадратных метров. Росимущество продает объект с условием, что новый владелец будет использовать его по назначению: организует обслуживание водного транспорта. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО «Роснефть» продает склад горюче-смазочных материалов на Приобском месторождении. В производственный комплекс входят трубопровод и причал на реке Оби.