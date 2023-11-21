Росимущество ХМАО выставило на продажу причал речного порта Сургута

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В Сургуте продают причал за 13 млн рублей Фото:

МТУ Росимущества ХМАО выставило на продажу причал речного порта в Сургуте. Представитель электронной торговой площадки сообщил, что начальная стоимость лота на аукционе — 13 млн рублей.

«Завершается прием заявок на аукцион по продаже причала с причальной стенкой и маршевыми лестницами, расположенного в Сургуте. Начальная цена лота на торгах — 13 196 093 рубля», — сообщил представитель ЭТП.

Площадь причала — более 150 квадратных метров. Росимущество продает объект с условием, что новый владелец будет использовать его по назначению: организует обслуживание водного транспорта.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО «Роснефть» продает склад горюче-смазочных материалов на Приобском месторождении. В производственный комплекс входят трубопровод и причал на реке Оби.

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МТУ Росимущества ХМАО выставило на продажу причал речного порта в Сургуте. Представитель электронной торговой площадки сообщил, что начальная стоимость лота на аукционе — 13 млн рублей. «Завершается прием заявок на аукцион по продаже причала с причальной стенкой и маршевыми лестницами, расположенного в Сургуте. Начальная цена лота на торгах — 13 196 093 рубля», — сообщил представитель ЭТП. Площадь причала — более 150 квадратных метров. Росимущество продает объект с условием, что новый владелец будет использовать его по назначению: организует обслуживание водного транспорта. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО «Роснефть» продает склад горюче-смазочных материалов на Приобском месторождении. В производственный комплекс входят трубопровод и причал на реке Оби.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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